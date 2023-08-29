На Чернігівщині авто поліцейського підірвалося на міні: чоловік і дружина загинули, діти поранені (фото)

За даними журналістів, подія сталася в районі Голубих озер, недалеко від Білорусі. На фото видно, що в цьому районі стоять знаки, які попереджають про мінну небезпеку.

Унаслідок підриву автомобіля на міні в Чернігівській області загинуло подружжя — чоловік, який служив у патрульній поліції, і його дружина. Двоє їхніх дітей були госпіталізовані. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Чернігівської області.

Трагічна подія сталася близько 19:00 у понеділок, 28 серпня. Згідно з інформацією поліцейських, автомобіль, що підірвався, було виявлено на лісовій дорозі. Очевидці поінформували правоохоронні органи про вибух, тоді як діти загиблого подружжя вже перебували в госпіталі.

До місця інциденту негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

У результаті попереднього аналізу подій стало відомо, що цивільний автомобіль підірвався на міні. Вибух призвів до загоряння транспортного засобу, внаслідок чого чоловік і жінка загинули від опіків. Двоє малолітніх дітей отримали різні травми.

Також встановлено, що за кермом автомобіля перебував співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області.

Наразі правоохоронні органи продовжують проводити розслідування для встановлення повних обставин цієї трагедії.

Згідно з інформацією видання "Суспільне", інцидент стався в районі Голубих озер, розташованих біля села Олешня, близько до кордону з Білоруссю.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Фотографії з місця події показують, що в цьому районі стоять знаки, які попереджають про мінну небезпеку.

Нагадаємо, 28 серпня в румунському місті Неводарі автобус із громадянами України потрапив у масштабну ДТП. Унаслідок події постраждали 15 осіб, 8 із них було госпіталізовано.

Нагадаємо також, 28 серпня в Києві, поблизу станції метро "Академмістечко", сталася велика ДТП. На перехресті зіткнулися чотири автомобілі загальною вартістю понад 200 000 доларів.