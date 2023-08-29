"Укрпошта" підготувала нову марку до Дня пам'яті загиблих захисників України (фото)

Кошти, виручені від продажу поштових марок, підуть на підтримку родин військовослужбовців, які загинули в боях за Україну.

"Укрпошта" випустить благодійну поштову марку "Вічна пам'ять!" 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників України. Погашення штемпелем "Перший день" відбудеться в Києві, а спецпогашення — в усіх регіонах країни. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Тираж поштової марки становитиме 500 тис. примірників. Номінал — U = 12,00 грн (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі). Кошти, виручені від продажу поштових марок, підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. До поштової марки випущено конверт "Перший день".

"На нашу долю знову випали надскладні випробування — повномасштабна війна, в якій наша країна бореться за незалежність, самозбереження та самоідентифікацію. Ми, на превеликий жаль, щодня отримуємо звістки з фронтів про поранених і загиблих захисників і захисниць. Завдання кожного, хто перебуває в тилу, — вшановувати пам'ять героїв, виявляти увагу та допомагати їхнім родинам", — зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Ескізом до нової поштової марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка "Журба" (2016 р.). На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у теплі краї. У давньоруській міфології теплі краї — вічно зелена й сонячна країна, розташована далеко на сході (або на півдні, "за морем"), де живуть душі померлих.

В "Укрпошті" розповіли, що відсьогодні в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на марочний аркуш. Кожен може придбати не більше 10 аркушів одночасно. Щоб оформити передзамовлення потрібно перейти за посиланням.

29 серпня Україна вшановує пам'ять військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя за Батьківщину. Ця дата є нагадуванням про одну з найкривавіших подій російсько-української війни на сході країни — Іловайську трагедію. "Зелений коридор", який пролягав через соняшникові поля, став останнім у житті наших захисників. Надалі саме ця квітка стала символом Дня пам'яті загиблих героїв.

Фото: Facebook / Ігор Смілянський

Нагадаємо, 26 липня відбулося спецпогашення марки, присвяченої роботі Служби безпеки України. Марка про СБУ стала фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони та безпеки України!", тираж якої становить понад 1 мільйон примірників.

17 червня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, що компанія отримала одразу 3 нагороди, зокрема, стала "Найкращим оператором світу" за роботу в умовах повномасштабної війни, а марку "Русский воєнний корабель іди на..." визнали найкращою у світі.