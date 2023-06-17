Марка "Рускій воєнний корабль іди на..." визнана найкращою в світі, - Укрпошта (фото)

Укрпошта отримала одразу 3 нагороди, зокрема, стала "Найкращим оператором світу" за роботу в умовах повномасштабної війни.

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14 червня у Таллінні відбулося урочисте нагородження переможців премії у сфері поштової та експрес-доставки "World Post & Parcel Awards 2023". Укрпошта отримала тут одразу 3 нагороди. Про це в фейсбук повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Так, марку "Рускій воєнний корабль іди на.." було визнано найкращою маркою у світі.

Також за стійкість, доставлення по всьому світу попри закриття аеропортів та за роботу на звільнених територіях "Укрпошта" отримала нагороду у номінації "Найкращий поштовий оператор світу".

Також український поштовий оператор отримав нагороду у номінації "Лідер в індустрії".

"Всі ці нагороди – це результат командної роботи. Роботи тисячі працівників Укрпошти, які працювали і продовжують працювати під обстрілами, зі світлом та без, на воді, в полях, на залізничних вокзалах чи потягах з ВПО", — написав Смілянський.

На сайті Укрпошти зазначили, що національний поштовий оператор показав світу, що може працювати в умовах повномасштабної війни, доставляти пенсії, забезпечувати безперебійну логістику всередині країни та за її межами, видавати фінансову допомогу від міжнародних організацій, доправляти гуманітарну допомогу з-за кордону тощо.

Довідка: "World Post & Parcel Awards" – найавторитетніша галузева премія, яка 24-й рік поспіль відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки.

Нагадаємо, що Укрпошта випустила марку "Рускій воєнний корабль… ВСЬО". Було виготовлено 5 мільйонів примірників.

Раніше Укрпошта випустила 1 мільйонний тираж марки "Рускій воєнний корабль іди на …". Марки одразу ж набули величезної популярності — лише за перші 5 днів із моменту випуску, громадяни купили майже 500 тисяч екземплярів.