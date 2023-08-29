"Двічі влучив у живіт": що відомо про вбивство у Дніпрі (фото)

На опублікованих кадрах люди у формі витягують з автомобіля жінку, намагаються затримати чоловіка, у якого потім стріляють. У ДБР заявили, що розпочали розслідування, а Нацполіція усунула патрульних.

ДБР ініціювало розгляд щодо правомірності застосування табельної зброї з боку патрульних, які 29 серпня на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі застрелили водія. Про це повідомляють у Telegram-каналі відомства.

"Працівники ДБР за сприяння Нацполіції оперативно розпочали розслідування інциденту, що стався в Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу", — зазначається в публікації.

За попередніми даними, встановлено, що поліціянти намагалися зупинити елітний автомобіль у центрі Дніпра, який ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля "чоловік поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного сп'яніння".

За даними ЗМІ, водієм був Джумбері Сілогава 1984 року народження з ознаками сп'яніння. Повідомляється, що під час спроби затримання він чинив опір інспекторці, на прізвище Жила, і завдав їй удар кулаком в обличчя. Щодо інспектора Звонкова застосував прийом боротьби та кинув через себе, головою об землю.

Убивство патрульним у Дніпрі: реакція патрульних

У патрульній поліції Дніпропетровської області підтвердили, що патрульний застрелив водія автомобіля Jaguar.

За даними правоохоронців, на місце події виїхала оперативна група, криміналісти, а також співробітники ДБР. Розпочато кримінальне провадження, встановлюються обставини.

Убивство патрульним у Дніпрі: поліціянтів відсторонили

"Керівництвом Нацполіції призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліціянтом табельної вогнепальної зброї, — повідомили в поліції. — Наразі патрульних відсторонили від виконання обов'язків".

На знятому відео, яке опублікував екснардеп Ігор Мосійчук, патрульні поліціянти на очах у дітей кілька разів вистрілили в чоловіка, який заступився за жінку.

Кадри не публікуються з етичних міркувань.

Кілька патрульних намагалися витягнути жінку, яка сиділа за кермом машини. Її тягнули за руки й за ноги, чоловік намагався цьому перешкодити. Жінка кричала, а діти знімали все на відео. Зрештою вона опинилася на асфальті.

На наступному кадрі видно фізичне протистояння людини у формі з чоловіком. Дитина продовжувала знімати і просити, щоб жінка-поліцейський не бризкала батькам в обличчя, судячи з усього, з перцевого балончика.

Далі на записі поліціянт у боротьбі з тим, кого він намагався затримати, падає, але піднімається і дістає зброю. Чути постріли. Дитина, яка знімала дії патрульних, зі словами "тато-тато" підходить до батька, що помирає, і пропонує викликати швидку.

Патрульний поліцейський, який застрелив чоловіка

За даними журналістів, які посилаються на джерела в Нацполіції, своїх посад уже позбулося керівництво патрульної поліції Дніпра, а також керівництво внутрішньої безпеки. Самих же патрульних затримало ДБР.

Журналіст Євген Істребін повідомив, що патрульний зробив три постріли, і зазначив, що в таких випадках, коли кількість поліціянтів і тих, кого вони затримують, рівна, слід чекати підкріплення, а не застосовувати зброю.

Дії чоловіка, який перебував в авто, він пояснив тим, що патрульні волокли по асфальту жінку при дітях і чоловікові.

"У цих випадках чекають підкріплення, а не влаштовують кулачні бої й коли програють, починаю шмаляти з вогнепалу. Цей дов***б [нерозумна людина] вистрілив тричі. Два рази влучив у живіт", — написав автор. Головою треба було думати, коли бабу по асфальту тягали при чоловікові і при дітях".

Загиблий чоловік у Дніпрі

Співзасновник Українського інституту майбутнього і політичний експерт Юрій Романенко висловився про те, що, на його думку, поліція цілком правомірно використовувала службову зброю.

"Якби не стрибали, як хворі, то й біди не сталося б", — написав він і також вирішив пройтися по тому, як поводилися діти, які спостерігали, як поліціянти жінку і стріляють у батька.

"Там уже закладено матрицю наступної траншеї", — додав експерт.

Раніше повідомлялося, що, згідно з попередніми даними, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Однак під час бесіди у водія виник конфлікт із правоохоронцями.

Нагадаємо, що в Одесі напали на нардепа Дмитрука, який стверджує, що перевіряв діяльність кол-центрів. Нардеп зафіксував побої, але від госпіталізації відмовився.