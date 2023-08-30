"Фізично неможливо": у Міносвіти розповіли, у якому форматі працюватимуть школи з 1 вересня

Частина дітей зможе навчатись офлайн, однак з огляду на безпеку реалізувати "очний" формат у всіх школах неможливо. Проте у міністерстві сподіваються, що кількість обладнаних укриттями шкіл збільшиться.

Через небезпеку частина з 13 тисяч українських шкіл з 1 вересня працюватиме у дистанційному або змішаному форматах. Про це 29 серпня в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків, як передає "Суспільне".

"З 13 тисяч шкіл, які в цілому функціонують в Україні, на 1 вересня 7,5 тисяч будуть працювати у звичайному форматі й ще близько 3 800 — у змішаному через те, що укриття не дозволяє помістити всіх учасників освітнього процесу. Але з безпекових причин приблизно 2,5 тисячі шкіл працюватимуть дистанційно. І тут важливо організувати якісне навчання в цих школах", — зазначив представник Міносвіти.

Він пояснив, що зокрема йдеться про школи, які були переміщені з тимчасово окупованих регіонів.

"У нас є школи, які були переміщені з окупованої території Запорізької й Херсонської областей. Зараз вони функціонують на підконтрольній Україні території. З 1 вересня вони почнуть працювати дистанційно, в тому числі для учнів з ТОТ, яких в Україні — 70 тисяч", — підкреслив Сташків.

Заступник міністра розповів, що частина шкіл не може відкритися "очно" навіть попри наявність укриттів. Йдеться про заклади освіти, що знаходяться на прифронтових територіях.

"А також є школи, де фізично неможливо облаштувати сховище у приміщенні, його потрібно будувати з нуля, а це дуже дорогий і тривалий процес. Одне повноцінне укриття коштує близько 30 млн грн", — додав представник Міносвіти.

Посадовець зазначив, що цьогоріч Україна виділила 1,5 мільярда гривень на будівництво укриттів. У міністерстві очікують, що значна кількість шкіл буде облаштована новими бомбосховищами на ці кошти.

Нагадаємо, у Харківській ОВА Фокусу пояснили, чому у Харкові не запрацюють школи офлайн. Правило, що учні можуть навчатись "очно" за наявності укриття на відстані не більше 100 метрів від школи, у регіоні не актуальне. В обладміністрації підкреслили, що пробігти навіть 50 метрів неможливо, коли підлітний час ракет складає лише 40 секунд.

17 серпня у ЦНС проінформували, що російські окупанти відкривають у Запорізькій області "кадетські класи". Вони будуть розміщені у захоплених українських школах та покликані "патріотично" виховувати дітей.