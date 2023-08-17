З 1 вересня росіяни відкривають кадетські класи в захоплених школах в окупації, — ЦНС

На думку українського підпілля, ворог продовжує системну політику з мілітаризації тимчасово захоплених земель для подальшої мобілізації юнаків.

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Центр національного спротиву 17 серпня повідомив, що оккупанти на тимчасово окупованій території Запоріжської області анонсували відкриття кадетських класів.

Росгвардія, колаборанти з так званого "міністерства освіти" та інші посадовці окупаційної адміністрації куруватимуть процес мілітаризації українських підлітків. В цих кадетських класах, які будуть розміщуватися у захоплених українських школах, вони планують навчати дітей "патріотичному вихованню".

Крім того, діти будуть навчатися поводженню зі зброєю й іншим основам військової справи. Метою такої освіти є підготовка для подальшої мобілізації юнаків. На думку ЦНС, таким чином ворог планує продовжити війну "чужими руками", адже готує нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

Для зменшення соціальної напруги в російському суспільстві у зв’язку з постійною мобілізацією для проведення "СВО", ворог хоче по максимуму залучати до війни місцеве населення ТОТ.

"Знищення самоідентичності дітей є ознака геноциду нації згідно з міжнародним правом", — наголосили в ЦНС. Адже міжнародне право забороняє мобілізовувати й долучати до військових дій місцеве населення захоплених районів.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що партери Путіна заробляють на окупованих територіях. За даними російських журналістів, підряди в чотирьох "нових регіонах Росії", які фактично є окупованими українськими територіями, укладають контракти з компаніями, що мають тісні зв'язки з російською владою та особисто з главою Кремля.

Крім того, 10 серпня "голова" тимчасово окупованої Запорізької області Євген Балицький розповів про страхи колаборантів і про те, що вони змушені озиратися та ховатися в бункерах.