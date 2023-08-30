Вже з 1 вересня: у Києві змінять час роботи ресторанів, — Кличко

У столиці продовжать час роботи закладів харчування на годину. За словами мера Віталія Кличка, це допоможе покращити економічну ситуацію.

Заклади громадського харчування у Києві зможуть працювати до 23:00. Рада оборони столиці ухвалила рішення продовжити час їхньої роботи, зміна набере чинності вже з 1 вересня. Про це повідомив у соцмережах 30 серпня міський голова Віталій Кличко.

"Нагадаю, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона — з 00:00", — пояснив мер.

Кличко передав аргументи українських підприємців з зустрічі з владою. Вони переконані, що продовження роботи ресторанів сприятиме поліпшенню економічної ситуації. Зокрема, це створить додаткові робочі місця та збільшить надходження від податків, зборів і платежів.

Нагадаємо, 30 серпня у прокуратурі проінформували, що в Києві судитимуть колишню викладачку, яка звинувачувала Україну в обстрілах Донецької області протягом 9 років. Своїми думками вона ділилась під час онлайн-занять зі студентами. За інформацією ЗМІ, йдеться про доцентку КПІ.

В ніч на 30 серпня Київ страждав від комбінованої атаки ЗС РФ. У Дарницькому та Шевченківському районах столиці впали уламки ворожих цілей. Внаслідок нічного обстрілу загинули двоє охоронців, ще двоє осіб — отримали поранення.

Працівниця супермаркету французької мережі "Ашан" розповіла, як відбулося падіння уламків на дах будівлі. Невдовзі після удару запрацювала пожежна сигналізація, тож приміщення з товаром залило водою.