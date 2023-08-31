На Полтавщині 6-річна дівчинка "влаштувала" своє викрадення, щоб побачитися із вчителькою

Дівчинка повідомила, що до неї на дитячому майданчику підійшов незнайомець, заклеїв рот скотчем і повів до школи.

У Миргороді на Полтавщині дівчинка вигадала історію про своє викрадення, щоб побачити вчительку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

Так, до поліції 28 серпня надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що його 6-річну доньку намагалися викрасти з дитячого майданчика. Поліція негайно прибула на місце події.

Чоловік розповів, що дитина зізналася, що в період часу між 12:00 та 13:00 вона перебувала на дитячому майданчику, а її старша сестра гралась з однолітками. У цей час до неї начебто підійшов невідомий чоловік, однією рукою взяв її за руку, а іншою — заклеїв рота липкою стрічкою та повів через двори в бік школи.

Правоохоронці вилучили відео з камер спостережень поблизу місця події і з'ясували, що дитину ніхто не викрадав — вона сама пішла в напрямку школи.

Коли неправда викрилася, школярка зізналася, що їй дуже хотілось піти до школи, щоб побачити свою вчительку, а історію з викраденням вона вигадала, бо боялася, що батьки, коли дізнаються, що вона виходила з двору, будуть її сварити.

Нагадаємо, що 19 серпня під час ракетної атаки ЗС РФ на Чернігів 6-річна Софійка отримала смертельне поранення. Дівчинка гралася на сцені з іншими дітьми, коли вдарила російська ракета.

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