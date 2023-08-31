Скандал у соцмережах: екснардеп вважає, що жінкам не місце в екіпажі патрульної поліції

Колишній парламентар від "Свободи" Павло Кириленко заявив, що поліцейський в Дніпрі відкрив вогонь на ураження тільки тому, що "не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці".

Колишній народний депутат Верховної Ради України VII скликання від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Павло Кириленко 31 серпня, коментуючи інцидент у Дніпрі, опублікував допис у Facebook, в якому розкритикував роботу жінок у поліції. Він вважає, що жінкам не місце поруч з чоловіками в екіпажі патрульної поліції та не вважає їх там корисними.

"Ну візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки – Kinder, Küche, Kirche (Діти, Кухня, Церква – ред.)… Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи?" – каже Кириленко.

На його думку, поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, відкрив вогонь на ураження тільки тому, що "не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці".

Фото: скриншот из Facebook

Колишній нардеп вважає, що після створення патрульної поліції кількість ДТП та злочинів в Україні кожного року зростає і пропонує повернути міліцію часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича.

"Поверніть ментів часів кучми-януковича і злочинності стане в рази менше, а справедливості більше", — написав Павло Кириленко.

Реакція користувачів Facebook на допис екснардепа

Публікація колишнього народного депутата викликала бурхливу реакцію користувачів соціальної мережі Facebook. Люди називають такі висловлювання "відкритим сексизмом" та "маячнею". Пишуть, що їм "бридко читати цей пост" та запитують: "Як ви з такими думками депутатом стали взагалі?".

Фото: facebook.com/pavlo.kyrylenko

Нагадаємо, що 29 серпня в Дніпрі патрульний застрелив водія авто. За інформацією ЗМІ, патрульні зупинили автомобіль Jaguar із дітьми. Під час зіткнення один із поліціянтів вистрілив у чоловіка.

Крім того, 29 серпня в Одесі напали на нардепа Артема Дмитрука. За даними журналістів, один зі співробітників кол-центру завдав ударів депутату в ділянку лівого плеча і ребер.