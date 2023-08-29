Побої зафіксував, від госпіталізації відмовився: в Одесі напали на нардепа Дмитрука, — ЗМІ

За даними журналістів, уже в офісі один зі співробітників кол-центру завдав ударів депутату в ділянку лівого плеча і ребер. Проводиться досудове розслідування.

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Напередодні, 28 серпня, в Одесі напали на нардепа Артема Дмитрука. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в поліції.

"Напад стався близько 14:00. Дмитрук приїхав до одного з бізнес-центрів, щоб перевірити інформацію про роботу шахрайського колцентру", — ідеться в публікації.

Уже в офісі один зі співробітників завдав ударів Дмитруку в ділянку лівого плеча і ребер, цитують автори публікації слова джерела.

Повідомляється, що Дмитрук сам викликав правоохоронців, щоб зафіксувати інцидент, однак від госпіталізації до лікарні відмовився.

Відомо про те, що наразі проводять досудове розслідування, а дії нападника на Дмитрука кваліфікують за статтею 346 ("Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча"), яка передбачає до семи років тюремного ув'язнення.

Шахрайські кол-центри

За словами нардепа, в Україні діє 2 тисячі шахрайських кол-центрів. В одному з таких в елітному районі Одеси "Аркадія" працює 120 осіб. Нардеп стверджує, що половина зі співробітників — неповнолітні віком 13-17 років.

"Якщо ви 60 осіб помножите на цю цифру, ви зрозумієте, що ми без перебільшення сьогодні втрачаємо наше покоління", — пояснив він.

У таких кол-центрах, за інформацією Дмитрука, вчаться тільки тому, як обманювати інших людей. Заробляють легкі гроші, які викрадають у громадян України, ЄС, США.

Що відомо про Артема Дмитрука?

Артем Дмитрук — народний депутат IX скликання (з 2019 року), представник партії "Слуга народу". Він також підприємець і професійний спортсмен, який керував федерацією професійного боксу Одеси та області.

Нагадаємо, що в Дніпрі патрульний застрелив водія авто. За інформацією ЗМІ, патрульні зупинили автомобіль Jaguar із дітьми. Під час зіткнення один із поліціянтів вистрілив у чоловіка.

Також повідомлялося, що 23 серпня нардепа від "Слуг" Копиленка екстрено госпіталізували після ДТП.