Укриття, тривожний рюкзак і безсонні ночі: що потрібно знати батькам школярів до 1 вересня

Навчання під час повномасштабної війни — справжній виклик не тільки для дітей, але й для їхніх родин та вчителів. Журналісти розібралися, як підготувати школярів до уроків.

В Україні розпочинається вже другий навчальний рік під час воєнного стану. У пріоритеті знову — безпека учнів та вчителів та наявність укриттів. Журналісти KP.UA розібрались, про що необхідно пам’ятати батькам школярів.

Навчання у школах цьогоріч може бути різних форм — очне, дистанційне, сімейне або екстернат. Вибір форми залежить не лише від бажання батьків, але й від можливостей конкретних освітніх закладів захистити дітей від небезпеки.

Формат навчання залежить від рівня безпеки

Якщо поряд зі школою недостатньо укриттів, щоб вмістити усіх учнів та працівників закладу, то навчання може бути позмінним. Це залежить від рішення місцевих ОВА.

Більш того, в разі відсутності бомбосховища або його недостатніх розмірів, дітей можуть перевести до обладнаних закладів. Варто зазначити, що місця у "рідних" школах зберігаються і, якщо офлайн-навчання стане можливим, можна буде повернутись у звичний клас.

Школи у Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях переважно працюватимуть дистанційно. У Харківській та Сумській області діти навчатимуться в змішаному форматі. У Харкові розглядають варіант, що діти початкових класів навчатимуть кілька разів на тиждень у метро.

Вимоги до укриття:

комфортні та безпечні приміщення;

розраховане на перебування в ньому людей протягом щонайменше двох діб;

не менше 0,6 кв. метрів площі на кожну присутню особу;

якщо вміщує 50 осіб, наявні два виходи.

Укриття не обов’язково має бути розташоване у школі. Діти з вчителями можуть ходити у підземні станції метро, на паркування, у підземні центри тощо. Однак відстань від школи до бомбосховища не має перевищувати 100 метрів.

Розклад канікул

Нині вирішено, що навчальний рік триватиме з 1 вересня до 31 травня. Однак у разі необхідності навчання можуть продовжити, щоб компенсувати прогалини. Наприклад, графік може зазнати змін через тривалі відключення світла.

Дати запланованих нині канікул:

осінні — 23-29 жовтня;

зимові — з 23 грудня до 7 січня;

весняні — 25-31 березня.

У ЗМІ наголошують, що графік може бути скоригований залежно від ситуації у конкретній школі, місті або області.

Перший урок — про ментальне здоров’я

Міносвіти презентувало сценарій уроку для початку навчального року. Його тема — "Ти як? Повертаємося до школи".

Дітей прагнуть навчити технік, які допоможуть долати страх та тривожність, заспокоюватись та розслаблятись. Психологи через відео розкажуть учням, як працюють емоції, та покажуть вправи на випадок складних ситуацій.

Учням дозволили пропускати школу

В Україні не рідко лунають сигнали повітряної тривоги в ночі, від чого страждають і діти, і дорослі. У Міносвіти закликають не відправляти у школу дітей, які не виспались через небезпеку. Голова міністерства Оксен Лісовий переконаний, що страшних наслідків від одного пропущеного уроку не буде, а от безсоння лише погано вплине на концентрацію.

Лісовий порадив надолужувати пропущені заняття на освітніх платформах, а контрольні або самостійні роботи доздавати в інший час.

Також у медіа нагадали, що у класних керівників мають бути дані про стан здоров’я кожного учня. Зокрема, йдеться про наявність хронічних захворювань та групу крові з резус-фактором. Найкраще, якщо ця інформація буде "на руках" і у кожної дитини.

Важливі правила

Батькам радять обговорити з дітьми маршрут до школи та назад, а також подивитись, які на шляху є укриття. Варто пам’ятати, що повітряна тривога може застати школяра не у стінах освітнього закладу, а вже дорогою додому.

Приклади того, що потрібно донести дитині:

під час тривоги не можна залишати школу або бомбосховище;

якщо добігти до укриття не виходить, можна сховатися за "правилом двох стін";

якщо сирена застала у громадському транспорті, потрібно вийти та піти у найближче бомбосховище.

Речі, які необхідно скласти в рюкзак

У мирний час шкільний рюкзак має містити лише приладдя для навчання, підручники та зошити. Під час війни діти мають брати з собою у школу речі, необхідні для "тривожної валізи". Вони можуть знадобитись в укритті в разі оголошення повітряної тривоги.

За порадами Нацполіції, школяр маж мати при собі:

воду;

батончики або снеки;

записку з адресою, ПІБ батьків та близьких родичів та їхніми телефонами;

заряджений павербанк;

запас ліків;

комплект змінної білизни;

улюблену іграшку.

Також їжу, воду, засоби гігієни, покривала, ліхтарики та універсальну аптечку мають забезпечити школи. Батькам радять уточнити у вчителів, чи підготовлені ці необхідні речі.

Нагадаємо, 29 серпня заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків розповів, що з 13 тисяч українських шкіл у "звичайному" форматі працюватимуть лише 7,5 тисячі.

У Харківській ОВА пояснили, що правило про 100 метрів від школи до укриття не дійсне, якщо час підльоту ракети складає лише 40 секунд.