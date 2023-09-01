"Не підведи": Залужний опублікував зворушливе звернення до маленьких українців (відео)

Захисники записали відеозвернення до 1 вересня з мотивацією школярів навчатись. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що знання "відрізняють нас від ворога".

Українські військові підготували привітання з 1 вересня для школярів. Його опублікував у соцмережах Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій. Але головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі — будуть навчати. Бо знання та культура — це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", — заявив Залужний.

Оприлюднене відео — це звернення захисників, у якому вони мотивують молодше покоління навчатися та обіцяють незабаром повернутись з фронту.

"І ти розкажеш мені все, що вивчив. Усе, що я пропустив. Я розраховую на тебе, не підведи", — додають бійці.

Нагадаємо, журналісти зібрали інформацію, яку необхідно знати батькам перед початком навчального року під час повномасштабної війни. Зокрема, вміст "тривожного" рюкзака та рекомендації в разі оголошення повітряної тривоги.

31 серпня у КМВА проінформували, що з початком навчання укриття у київських школах стануть доступними, але у пріоритеті — захист дітей. Дорослих містян закликають в разі небезпеки йти в інше бомбосховище, якщо така альтернатива є.