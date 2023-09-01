Особисте життя голови ГУР: Кирило Буданов розповів про своїх жінок (відео)

Нещодавно очільник розвідки відсвяткував ювілей — 10 років спільного життя з дружиною Маріанною. З першою дружиною Буданов вступив у шлюб у 2009 році, проте пізніше вони розлучилися.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) генерал Кирило Буданов був двічі одруженим. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив, що з першою дружиною вступив у шлюб у 2009 році, проте пізніше розлучився, що мало було кому відомо. З другою дружиною Маріанною Кирило Буданов нещодавно відсвяткував ювілей.

"До речі, нещодавно кілька днів тому був ювілей — 10 років", — сказав голова ГУР.

Крім цього, Буданов розповів, що службу в підрозділах спеціального призначення ГУР МО почав у 2007 році, відразу після того, як здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ. У ті роки він був лейтенантом.

З його слів, в той час були проблеми з зарплатами та квартирами, проте військова служба для нього була вищою за кошти. Для Буданова був важливий інтерес та цікавість.

"Це дорожче, ніж додаткові 100 доларів", — наголосив він.

Нагадаємо, 26 серпня керівник ГУР МОУ генерал Кирило Буданов розповів, що його дружина Маріанна живе разом із ним у його кабінеті, попри те, що не є співробітницею ГУР. З його слів, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України він подарував своїй дружині паперову квітку, зроблену зі стікерів, тому що не зміг знайти справжні квіти.

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що Кирила Буданова намагалися вбити понад десять разів. Деякі з замахів сталися ще до початку повномасштабного вторгнення. Одна зі спроб сталася під час ракетного удару по офісу ГУР МО.