Застілля могло обернутись трагедією: українець підірвав гранату, щоб вразити друзів (фото)

Чоловік завітав додому до товариша, прихопивши з собою дві гранати. Випивши, за даними поліції, він дістав боєприпас та підірвав його у дворі багатоповерхівки.

Правоохоронці арештували чоловіка, який підірвав на вулиці гранату та зберігав вдома наркотики. Деталями справи 2 вересня поділилась пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Мешканка міста Рені на Одещині звернулась у поліцію через вибух у дворі багатоповерхівки, в якій вона проживає. Коли правоохоронці приїхали на місце події, з’ясувалось, що там чоловік підірвав гранату.

37-річний фігурант прийшов у гості до 43-річного товариша. Окрім них у квартирі перебували 70-річний батько згаданого друга та ще один 47-річний чоловік. Усі вони розпивали алкоголь.

В якийсь момент застілля українець дістав гранату, попередньо, РГД-5, та вийшов на вулицю. Там він підірвав боєприпас.

"На щастя, від вибуху небезпечного предмета ніхто не постраждав. Залишки від частин гранати поліціянти виявили й вилучили на місці її підриву", — передала пресслужба.

Як з’ясувалось, це була не єдина граната у запасах чоловіка. Ще одна, ймовірно, РГД-5, лежала у його кишені. Для вилучення небезпечного предмета на місце викликали співробітників Управління вибухотехнічної служби.

Після інциденту поліціянти зрозуміли, що вдома у порушника можуть також зберігатись боєприпаси. Правоохоронці вирушили на обшук та згодом вилучили ще два корпуси, попередньо, гранати Ф-1 з запалами для них.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Та окрім боєприпасів у квартирі чоловіка вилучили речовини, схожі на наркотичні засоби. Поліціянти знайшли паперовий згорток та банку з "рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані", яка нагадувала канабіс. Також був знайдений пакет з порошком білого кольору.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Правоохоронці порушили справи за статтями про носіння та зберігання бойових припасів, про хуліганство і про зберігання наркотичних засобів. Чоловіку, який підірвав у дворі гранату, повідомили про підозру. Йому загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років. Нині він перебуває під домашнім арештом.

"Надалі в процесі слідства правоохоронці встановлюватимуть походження заборонених предметів та речовин, кому вони належать та з якою метою зберігалися. Питання щодо правової кваліфікації та повідомлення іншим чоловікам про підозру будуть вирішуватися після проведення експертиз та інших слідчих дій", — додала пресслужба.

Нагадаємо, у травні у Київській області затримали чоловіка, який кинув гранату у своїх знайомих. За інформацією поліції, причиною інциденту став конфлікт. Один 27-річний чоловік загинув, ще троє осіб — отримали поранення.

2 вересня поліціянти викрили мешканця Київської області, який видавав себе за волонтера та торгував гуманітарною допомогою. Речі, які зберігались на його "складах", були передані з-за кордону для постраждалих від окупації мешканців Ірпеня.