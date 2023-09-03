"Батьки не з'явилися": копи врятували дитину, яка понад добу пробула в зачиненій квартирі (відео)

За інформацією правоохоронців, у Харкові врятували маленьку дівчинку, яка була зачинена в квартирі. Дитина постійно плакала, оскільки була дуже налякана та розгублена.

У Харкові маленька дівчинка понад добу провела одна в замкненій квартирі. Про це 3 вересня повідомила пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Ця жахлива подія трапилась у Харкові в Холодногірському районі міста. До поліції поступив виклик про те, що вже майже добу квартиру заявниці затоплюють з помешкання, яке знаходиться поверхом вище. Також жінка повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання чути дитячий плач.

Поліцейські прибули за викликом, але спроби достукатися до власників квартири були марними, двері ніхто не відчинив, а з квартири дійсно доносивсся плач дитини. Правоохоронці одразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці.

"Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. В квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови", — повідомили в поліції.

Дитину медики ушпиталили, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група та інспектори ювенальної превенції. Батьків дитини розшукують. Надалі цією справою займуться слідчі.

У Патрульній поліції подякували небайдужим за виклик та екстреним службам, які допомогли врятувати дівчинку.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що у Київській області виявили мертвим 4-річного хлопчика. За попередньою інформацією, дитина потонула.

Крім того, 4 серпня в селі Ходосівка Київської області потонув 10-річний хлопчик Іван. НП сталася на престижній базі відпочинку, куди батьки відправили дитину займатися футболом.