"Шлях до узурпації: у ВР запропонували розпустити всі місцеві ради, але їх розкритикували

У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує достроково припинити повноваження депутатів місцевих рад, якщо в регіоні діє військова адміністрація.

Народні депутати України Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко зареєстрували законопроєкт, який пропонує розпустити Київську міську раду, а також усі місцеві ради країни. Проєкт закону під номером 9520 розміщено на сайті Верховної Ради України.

Так, депутати запропонували змінити закон "Про статус депутатів місцевих рад" щодо припинення повноважень депутата достроково. Гнатенко та Юрченко запропонували додати підставу, яка дозволить в автоматичному режимі достроково припинити повноваження депутатів місцевих рад, якщо діє військова адміністрація.

Законопроєкт 9520 Фото: Верховна Рада

"Законопроєкт спрямований на врегулювання питання дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради в разі утворення військової адміністрації", — йдеться в пояснювальній записці.

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Як розповіла народна депутатка України Аліна Загоруйко, членкиня Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, руху "Чесно", ця ініціатива лише завдасть шкоди місцевому самоврядуванню.

"Якщо говорити про районні та обласні військові адміністрації, то вони мають певний перелік завдань і повноважень, які не дублюють функції відповідних місцевих рад. Якщо говорити відверто, така ініціатива мені не подобається, виглядає як наступ на місцеве самоврядування", — сказала вона.

За її словами, такий підхід не має нічого спільного з демократією. Загоруйко також сказала, що в Україні є інші закони, які регулюють припинення повноважень усієї ради. Йдеться про 78-ту статтю закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Негативно висловився і народний депутат Роман Грищук. За його словами, така ініціатива схожа на спробу узурпації влади.

"Розпускати місцеву раду на підставі створення ВЦА — це шлях до узурпації влади. Ніхто від цього не виграє", — сказав він.

Також Грищук зазначив, що шансів у цього законопроєкту бути ухваленим практично немає.

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Виконавчий директор Асоціації Олександр Слабожан заявив, що це провокаційний антидемократичний законопроєкт.

"В Україні, яка захищає від Росії свободи і демократію всього світу, шансів у такого законопроєкту немає", — сказав він.

Повідомляється, що голова профільного підкомітету Віталій Безгін заявив, що рекомендуватиме комітету відхилити законопроєкт 9520.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен приїхала до Києва з офіційним візитом. За словами нардепа Ярослава Железняка, вона виступила в українському парламенті. Також народний обранець подякував Данії за винищувачі F-16 для України.