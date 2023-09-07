У Польщі, рятуючи подругу, загинув хлопчик з України: подробиці

Дівчина вийшла на колію, і до неї наближався потяг, а українець побачив і намагався запобігти трагедії.

У Польщі неподалік Познані загинув 13-річний підліток з України. Він намагався врятувати свою польську подругу. Про це пише видання Yavp.pl .

Так, 6 вересня на пероні станції Сважендз біля Познані 14-річна жителька Слупецького повіту з невідомих причин вийшла на залізничні колії. Коли до місця, де вона стояла, наблизився вантажний поїзд, до неї підбіг її приятель — 13-річний хлопець з України і намагався її врятувати.

Однак наїзду уникнути не вдалося — потяг збив обох дітей. 13-річний хлопець загинув на місці, 14-річну дівчину з важкими травмами доправили до лікарні.

НП сталася на очах у кількох свідків. Правоохоронці їх допитують. Також вилучено відео з камер спостереження на залізниці.

До розслідування долучилася місцева прокуратура.

Нагадаємо, що у Польщі загинув громадянин України. Він трактором косив траву і впав у річку. Трактор притиснув чоловіка у воді, позбавивши його можливості врятуватися.

Раніше повідомлялося, що в Польщі потяг збив на смерть 18-річного українця. Він перебував на роботі і косив траву неподалік від залізничної колії.