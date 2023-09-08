МОН визначило перелік обов'язкових предметів для учнів, які навчаються за кордоном: список

За інформацією Міністерства освіти та науки України, заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.

Міністерство освіти та науки України 7 вересня повідомило, що набув чинності наказ МОН від 21.08.2023 № 1022, що визначає особливості навчання дітей, які виїхали з нашої країни через повномасштабну війну Російської Федерації проти України й здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та українській школі. Про це повідомила пресслужба МОН.

За інформацією міністерства, заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.

"Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому", – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Перелік закладів освіти, в яких можна вивчати українознавчі предмети, визначатимуть органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Які предмети учні вивчатимуть обов’язково

1-4 класи:

Українські мова й література;

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5-9 класи:

Українська мова;

Українська література;

Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

Історія України. Всесвітня історія (6 клас);

Історія України (7–9 класи);

Основи правознавства (9 клас);

Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова;

Українська література;

Історія України;

Громадянська освіта (10 клас);

Географія (11 клас);

Захист України.

За потреби також учні зможуть отримати індивідуальні консультації з вчителями: по 1 на тиждень для учнів 1-4 класів та по дві для 5-11 класів.

Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, у якому форматі працюватимуть школи з 1 вересня. Частина дітей зможе навчатися офлайн, однак із огляду на безпеку реалізувати "очний" формат у всіх школах неможливо.

Крім того, киян закликали не користуватися сховищами у школах із 1 вересня. За словами голови КМВА Сергія Попка, пріоритет буде віддано безпеці дітей, тому жителів столиці проситимуть шукати альтернативні укриття.