МОН визначило перелік обов'язкових предметів для учнів, які навчаються за кордоном: список
За інформацією Міністерства освіти та науки України, заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.
Міністерство освіти та науки України 7 вересня повідомило, що набув чинності наказ МОН від 21.08.2023 № 1022, що визначає особливості навчання дітей, які виїхали з нашої країни через повномасштабну війну Російської Федерації проти України й здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та українській школі. Про це повідомила пресслужба МОН.
За інформацією міністерства, заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.
"Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому", – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
Перелік закладів освіти, в яких можна вивчати українознавчі предмети, визначатимуть органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Які предмети учні вивчатимуть обов’язково
1-4 класи:
- Українські мова й література;
- Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
5-9 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
- Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
- Історія України (7–9 класи);
- Основи правознавства (9 клас);
- Географія (8–9 класи).
10-11 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Історія України;
- Громадянська освіта (10 клас);
- Географія (11 клас);
- Захист України.
За потреби також учні зможуть отримати індивідуальні консультації з вчителями: по 1 на тиждень для учнів 1-4 класів та по дві для 5-11 класів.
Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, у якому форматі працюватимуть школи з 1 вересня. Частина дітей зможе навчатися офлайн, однак із огляду на безпеку реалізувати "очний" формат у всіх школах неможливо.
Крім того, киян закликали не користуватися сховищами у школах із 1 вересня. За словами голови КМВА Сергія Попка, пріоритет буде віддано безпеці дітей, тому жителів столиці проситимуть шукати альтернативні укриття.