"Там нічого розбирати": у ЗМІ розкритикували розслідування Сергія Іванова (відео)
Сергій Іванов записав відео, в якому звинуватив деяких українських журналістів і політиків у співпраці з ФСБ РФ. Колеги поставилися до його матеріалу скептично.
Український журналіст Сергій Іванов випустив відео, в якому заявив, що до отруєння третього президента України Віктора Ющенка причетні деякі українські журналісти. Матеріал отримав низку критичних зауважень з боку представників ЗМІ. Фокус зібрав реакції журналістів на розслідування.
У своєму матеріалі Сергій Іванов припустив, що голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев міг бути завербований російськими спецслужбами. Як аргумент журналіст вказав на те, що Гетманцев був знайомий і працював із підозрюваним у держзраді Володимиром Сівковичем.
На перших хвилинах відео також можна побачити інфографіку з підписом "Агенти ФСБ — учасники отруєння Ющенка". До згаданої схеми включено журналістів Віталія Портникова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка.
Розслідування Сергія Іванова: що говорять у ЗМІ
Журналістка Мирослава Барчук написала пост у Facebook, у якому назвала згаданий матеріал замовним матеріалом одного представника влади проти іншого.
"Це суто російська технологія створення паралельної реальності (в даному випадку щодо журналістів). Повторюю, суто російська, роками відпрацьована, технологія", — заявила Мирослава Барчук.
Розслідування також прокоментувала ведуча телеканалу "Еспресо" Ольга Лень.
"Думала, що нацисти розпинають хлопчиків у трусиках тільки в російських пропагандистів, але ні, у Сергія Іванова такі ж методи. Судячи з тексту фрагмента, весь "Еспресо" брав участь в отруєнні Ющенка. Що "Еспресо" не існувало у 2004 році, то дрібниці", — написала журналістка.
Зі свого боку співробітник порталу NashiGroshi Юрій Ніколов вказав на те, що згаданий в інфографіці Центр Протидії Корупції було засновано 2012 року, через вісім років після того, як отруїли Віктора Ющенка.
Видання "Бабель" опублікувало статтю, в якій розслідування Сергія Іванова піддається критиці. Автори публікації заявили, що розслідування базується на припущеннях, а не на фактах, а також показали власну "інфографіку".
"Замість того, щоб укотре пояснювати, чому його "розслідуванню" не варто довіряти, показуємо, який би вигляд могло мати "розслідування" про Сергія Іванова, якби його робив Сергій Іванов", — ідеться в публікації.
Шеф-редакторка "Бабеля" Катерина Коберник заявила, що матеріал, викладений у відео Сергія Іванова, не можна називати журналістським розслідуванням.
"Там нічого розбирати — замість фактів "викривальні ознаки", як нове слово в журналістиці", — зазначила вона.
Нагадаємо, 9 вересня Суд України надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата-втікача від політичної сили ОПЗЖ Рената Кузьміна.
Ми також писали про розслідування журналіста Михайла Ткача від 8 вересня, у якому йдеться про те, що зятя українського політика Євгена Червоненка помітили вдома в російського олігарха В'ячеслава Кантора в Женеві.