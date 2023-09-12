"Там нічого розбирати": у ЗМІ розкритикували розслідування Сергія Іванова (відео)

Сергій Іванов записав відео, в якому звинуватив деяких українських журналістів і політиків у співпраці з ФСБ РФ. Колеги поставилися до його матеріалу скептично.

Український журналіст Сергій Іванов випустив відео, в якому заявив, що до отруєння третього президента України Віктора Ющенка причетні деякі українські журналісти. Матеріал отримав низку критичних зауважень з боку представників ЗМІ. Фокус зібрав реакції журналістів на розслідування.

У своєму матеріалі Сергій Іванов припустив, що голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев міг бути завербований російськими спецслужбами. Як аргумент журналіст вказав на те, що Гетманцев був знайомий і працював із підозрюваним у держзраді Володимиром Сівковичем.

Розслідування Сергія Іванова

На перших хвилинах відео також можна побачити інфографіку з підписом "Агенти ФСБ — учасники отруєння Ющенка". До згаданої схеми включено журналістів Віталія Портникова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка.

Схема з розслідування Іванова Фото: Скриншот

Розслідування Сергія Іванова: що говорять у ЗМІ

Журналістка Мирослава Барчук написала пост у Facebook, у якому назвала згаданий матеріал замовним матеріалом одного представника влади проти іншого.

"Це суто російська технологія створення паралельної реальності (в даному випадку щодо журналістів). Повторюю, суто російська, роками відпрацьована, технологія", — заявила Мирослава Барчук.

Мирослава Барчук відреагувала на звинувачення Сергія Іванова

Розслідування також прокоментувала ведуча телеканалу "Еспресо" Ольга Лень.

"Думала, що нацисти розпинають хлопчиків у трусиках тільки в російських пропагандистів, але ні, у Сергія Іванова такі ж методи. Судячи з тексту фрагмента, весь "Еспресо" брав участь в отруєнні Ющенка. Що "Еспресо" не існувало у 2004 році, то дрібниці", — написала журналістка.

Ольга Лень відреагувала на матеріал Сергія Іванова

Зі свого боку співробітник порталу NashiGroshi Юрій Ніколов вказав на те, що згаданий в інфографіці Центр Протидії Корупції було засновано 2012 року, через вісім років після того, як отруїли Віктора Ющенка.

Юрій Ніколов про розслідування колеги

Видання "Бабель" опублікувало статтю, в якій розслідування Сергія Іванова піддається критиці. Автори публікації заявили, що розслідування базується на припущеннях, а не на фактах, а також показали власну "інфографіку".

"Замість того, щоб укотре пояснювати, чому його "розслідуванню" не варто довіряти, показуємо, який би вигляд могло мати "розслідування" про Сергія Іванова, якби його робив Сергій Іванов", — ідеться в публікації.

Який вигляд могло б мати "викриття" Іванова на думку його колег Фото: Бабель

Шеф-редакторка "Бабеля" Катерина Коберник заявила, що матеріал, викладений у відео Сергія Іванова, не можна називати журналістським розслідуванням.

"Там нічого розбирати — замість фактів "викривальні ознаки", як нове слово в журналістиці", — зазначила вона.

Пост Катерини Коберник Пост Катерини Коберник

Нагадаємо, 9 вересня Суд України надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата-втікача від політичної сили ОПЗЖ Рената Кузьміна.

Ми також писали про розслідування журналіста Михайла Ткача від 8 вересня, у якому йдеться про те, що зятя українського політика Євгена Червоненка помітили вдома в російського олігарха В'ячеслава Кантора в Женеві.