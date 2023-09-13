Розшукували понад пів року: у Дніпрі знайшли зниклу 6-річну дівчинку з Києва (фото)

Із заявою про зникнення Лізи до поліції звернулася служба у справах дітей. Дівчинку після смерті мами передали родичам, які зникли разом із нею.

У лютому 2023 року поліція оголосила в розшук зниклу 6-річну Єлизавету Ангарову з Києва. Після смерті мами її передали родичам, але ті перестали виходити на зв'язок із соцслужбами. Днями дівчинку знайшли. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Із заявою про зникнення дитини до поліції звернулася служба у справах дітей Дніпропетровської області із повідомленням про зникнення Ангарової Єлизавети Томріївни, 2016 року народження.

Пошуки дівчинки тривали понад пів року. Нещодавно її виявили у місті Дніпро. Єлизавету Ангарову доправили до лікарняного закладу, де її оглянули лікарі. За час пошуку дівчинки жодних протиправних дій відносно неї не вчинялось.

З'ясувалося, що дівчинка весь цей час мешкала у дніпровській квартирі з родичами.

Ліза Ангарова зі співробітницею поліції

Нагадаємо, що екснардепа України від нині забороненої партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича оголосили у розшук. Відповідне повідомлення з'явилося в базі Міністерства внутрішніх справ України.

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