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"Брудна" бомба: СБУ проводить рейди по всій Україні через погрози Росії (фото)

Олександра Шараєвська
СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

Обстежено сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури та тисячі транспортних засобів.

Контррозвідка Служби безпеки разом з іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Про це 13 вересня повідомили в СБУ.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки
СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

Зазначається, що такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби.

"У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено", – йдеться в дописі.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки
СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти Росії могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

Особливу увагу Служба безпеки зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

"Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку РФ", – додають в дописі.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

Рейди правоохоронці проводили спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

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