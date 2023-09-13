Львівські хірурги видалили у 12-річного підлітка рідкісну пухлину розміром 6 см (фото)

Утвір великих розмірів був нетипово розміщений. Схожих випадків, коли гангліоневрома такої величини розташована у ділянці шиї, у медичній літературі описана невелика кількість.

Хірурги зі Львова видалили рідкісну пухлину 12-річному підлітку із Закарпаття. Про це 13 вересня у Facebook повідомив Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

У хлопчика була рідкісну доброякісна пухлина – гангліоневрома. Її розмір становив 6 см. Пухлину медики забрали вчасно, бо згодом вона могла спровокувати значні негативні наслідки, зокрема перетискати судини та вплинути на нервову систему.

Операція була дуже непростою та тривала сім годин. Утвір був великих розмірів і мав нетипове розміщення. Він поширювався до основи черепа хлопчика.

Андрій Кузик, дитячий хірург Центру, розповів, що у Вадима складний діагноз. У медичній літературі, з його слів, схожих випадків, коли гангліоневрома такої величини розташована у ділянці шиї описана невелика кількість. Обстеження показали медикам відповідний об’єм оперативного втручання. Кузик зазначив, що видалити всю пухлину було дуже важливим завданням.

"Утвір міг завдати значних ускладнень, перетискати судини, нерви тощо", – пояснив лікар.

У ділянці шиї у Вадима масивне утворення виявили випадково. Школяр постійно кашляв, а традиційне лікування не давало результатів. Отоларинголог під час огляду й виявив у горлі пухлину та порадив проконсультуватися з фахівцями Центру.

Вадим

Гангліоневрома – рідкісна доброякісна пухлина нервової тканини. Вона складається з елементів нервових вузлів (гангліїв) та здатна завдати значної шкоди організму.

Нагадаємо, у вересні 26-рінчий американець став донором кісткового мозку для однорічного українця. У США вперше знайшли донора для маленького українця, який намагається боротися з синдромом Гурлера. Стовбурові клітини транспортували за 42 години.