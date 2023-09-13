Проєкт "Помічник ветерана" набирає обертів: навчання розпочали й у Львові

Стати "помічником ветерана" загалом виявили бажання вже 425 кандидатів. По завершенню навчання слухачі складатимуть комплексний тест, який стане допуском до практичної роботи з ветеранською спільнотою громади.

Днями у львівському Центрі ветеранського розвитку, що був відкритий на базі Національного університету "Львівська політехніка", розпочали профільне навчання перших у регіоні 25 кандидатів у помічники ветерана. Про це повідомив Кабмін.

Зазначають, що такі посади запроваджують в Україні в межах ініціативи Мінветеранів з розбудови в державі системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

Відомо, що курс підготовки майбутніх спеціалістів з ветеранського сервісу та супроводу триватиме три тижні та включатиме шість опорних модулів.

Зокрема, перший з них стосується аспектів документообігу в державних органах та органах місцевого самоврядування з акцентом на отримані необхідних цифрових навичок. Третім і не менш важливим блоком є вивчення посадових обов’язків та прав фахівця з супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб.

"Окремий модуль присвячений роботі з громадськими об’єднаннями ветеранів та органами влади різних рівнів", – йдеться в повідомленні.

У Кабміні зазначили, що по завершенню навчання слухачі складатимуть комплексний тест, що стане допуском до практичної роботи з ветеранською спільнотою своєї громади. Після завершення підготовки їх працевлаштують у Сервісному центрі помічника ветеранів у кожній з 14 громад Львівщини, які беруть участь у пілотному проекті Мінветеранів.

Загалом на Львівщині вже 46 кандидатів у помічники ветерана успішно пройшли співбесіди та будуть направлені на профільне навчання. Наразі ще триває прийом заяв від бажаючих через портал Е-ветеран та відбуваються співбесіди з потенційними кандидатами.

В Україні триває розвиток експериментального проекту з впровадження інституту помічника ветерана в чотирьох областях держави за ініціативи Мінветеранів.

Загалом 425 кандидатів виявили бажання долучитися до цього "пілоту". Найбільше таких бажаючих – на Вінниччині – 118, та Львівщині – 106 особи.

Нині ще тривають співбесіди у чотирьох регіонах держави та 50 громадах, залучених до ініціативи Мінветеранів. 168 кандидатів вже пройшли другий етап відбору й проходитимуть профільне навчання у Центрах ветеранського розвитку.

Хто такий помічник ветерана, яка його місія

Головним завданням представників громад, які виконуватимуть функцію помічника ветерана, стане всебічна допомога і сприяння захисникам та захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя, – повідомляють в Міністерстві у справах ветеранів України. Від налагодження побуту й порозуміння в родині до працевлаштування, реалізації проєктів власного бізнесу, навчання новим навичкам, реабілітації й лікування, юридичного захисту і глобально – робота в контексті діалогу конкретного ветерана зі своєю громадою проживання, трудовим колективом та державою загалом.

Також об’єктом професійної опіки цього фахівця стануть і члени сімей ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Нагадаємо, що 7 квітня, Кабінет Міністрів України погодив проєкт щодо впровадження Стратегії формування системи переходу громадян, які проходять воєнну службу, до цивільного життя.