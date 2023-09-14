У Києві викрили забудовника, який недоплатив державі майже 5 млн грн

Працівники компанії забудовника тривалий час вписували неправдиві дані до звітів, щоб не платити податки. Їм вдалось "зекономити" майже 5 мільйонів гривень.

Детективи столичного управління Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівнику підприємства, який систематично занижував податок на прибуток. Загалом забудовник недоплатив державі понад 4,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше аналітики Бюро встановили, що службові особи однієї з будівельних компаній столиці протягом тривалого часу вносили неправдиві дані до звітів, щоб ухилитись від сплати податку.

Наразі матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податку) направлено в Дарницький районний суд міста Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.

Як повідомила Київська міська прокуратура, під час досудового розслідування посадовець визнав свою провину в заподіянні державі шкоди та добровільно відшкодував завдані збитки в повному обсязі.

Нагадаємо, що 13 вересня на хабарі у 35 000 доларів США затримали депутата Волинської обласної ради. За вказану суму він обіцяв "вирішити" земельне питання.

Цього ж дня СБУ затримала начальника одного з районних військкоматів на Харківщині та очільницю філії приватного університету у Рівному, які допомагали ухилянтам перетнути кордон України.

Також у вівторок, 12 вересня, в ефірі телемарафону голова відділу розвитку Інституту викриття Анастасія Ренкас розповіла як українцям правильно повідомляти про корупцію і заробляти.