Залишалося лише 24 особини: на Волині розстріляли червонокнижного зубра

Порушник був на відстані, яка дозволяла чітко усвідомлювати, у кого відбувається постріл, або ж мав відповідну зброю для стрільби з далекої дистанції.

Зубра, який занесений до Червоної книги України, вбили на Волині з вогнепальної зброї. Про це у Facebook повідомив "Поліський лісовий офіс", філія ДП "Ліси України".

Відповідний факт підтвердив розтин тіла тварини. Відповідне заключення зробили фахівці комісії, які працювали на місці події.

"Куля пройшла наскрізь", — ідеться в повідомленні.

Відповідні результати означають, що вбивця був на відстані, яка дозволяла чітко усвідомлювати, у кого відбувається постріл. Також браконьєр міг використовувати відповідну зброю. Наразі обставини злочину встановлюють правоохоронці.

Фахівці назвали цей випадок грубим порушенням законодавства й усіх норм моралі.

Зубр є червонокнижною твариною, що означає, наскільки тварина важлива для української фауни. Про нього завжди особливо дбають і оберігають на Волині.

"Поліський лісовий офіс" нагадав, що полювання в період воєнного стану в країні категорично заборонене. Людина з рушницею в лісі у цей час — уже грубе порушення.

За інформацією Ківерцівського національного парку "Цуманська пуща", у 2023 році на Волині (до цього випадку) нараховувалися 24 зубри. Із них 2 — цьогорічні особини.

Нагадаємо, у липні браконьєри на Одещині вбили червонокнижну рибу вагою 125 кг. Рибину не вдалося врятувати. За її вбивство порушникам загрожує штраф або ув'язнення на термін до трьох років. У МВС розповіли, що поблизу міста Вилкове, що на річці Дунай, прикордонники затримали двох громадян. Чоловіки везли білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина важила 110 кілограмів і мала приблизно 14 кілограмів чорної ікри.