Риболовля на 51 тисячу: на Одещині браконьєри вбили червонокнижну рибу вагою 125 кг (відео)

Рибину врятувати не вдалося. За її вбивство зловмисникам загрожує штраф або ув'язнення на строк до трьох років.

Related video

Неподалік міста Вилкове в Одеській області браконьєри зловили у річці Дунай рибу, занесену до Червоної книги. Деталями злочину поділились у Міністерстві внутрішніх справ України 17 липня.

"Неподалік від міста Вилкове, на річці Дунай, прикордонники затримали двох чоловіків. У човні вони везли білугу, яка занесена до Червоної книги. Рибина важила 110 кілограмів та мала приблизно 14 кілограмів чорної ікри", — написала пресслужба МЗС.

У публікації зазначено, що врятувати червонокнижну білугу не вдалося.

Фото: МВС України Фото: МВС України

Пізніше у міністерстві додали, що браконьєри були затримані поліціянтами та прикордонниками.

"Після проведення необхідних слідчих дій та отримання висновку експерта вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігурантам про підозру", — проінформували у МЗС.

Пресслужба повідомила, що браконьєрам може загрожувати штраф у розмірі від 17 до 51 тисячі або ув’язнення на строк до трьох років.

Відео, опубліковане пресслужбою МВС

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що італійський художник Джорит Чіро Черулло використав для створення муралу про "дітей Донбасу" знімок без дозволу. Автор муралу переконаний, що Україна контролюється США, а новини про вторгнення російських військ — брехня.

В Івано-Франківську оштрафували на 850 гривень жінку, яка напала на подружжя через зауваження щодо куріння в під'їзді.