Італієць, який створив мурал про дівчинку в Маріуполі, вкрав зображення у фотографа з Австралії

Австралійка Гелен Віттл опублікувала оригінальний знімок дівчинки, який художник, що підтримує РФ, використовував для створення малюнка про "дітей Донбасу" на стіні будинку. Фотограф стверджує, що італієць узяв кадр без її дозволу.

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Італійський художник Джорит Чіро Черулло, який намалював мурал про "дітей Донбасу" на стіні будинку в окупованому Росією Маріуполі Донецької області, використовував фотографію, зроблену австралійською фотографинею Гелен Віттл без її дозволу. Про це Віттл повідомила у себе на сторінці в Instagram.

"Дякую всім, хто звернувся до мене. Мені повідомили, що мою фотографію, зроблену у 2018 році, було використано для створення муралу в Маріуполі, Україна. Художник не зв'язувався зі мною і я не давала дозволу на використання цієї фотографії. Мої думки і думка жодним чином не збігаються з думкою художника", — написала Віттл на своїй сторінці, де показала оригінальне фото дівчинки.

Нагадуємо, що вуличний художник Джорит Чіро Черулло з Неаполя, Італія намалював мурал на стіні багатоповерхового будинку в окупованому Маріуполі. Художник заявив, що діти Донбасу "8 років живуть під бомбами". Він вважає, що всі новини про вторгнення Росії в Україну — брехня, а Київ нібито давно контролюється США.

Фокус уже писав хто такий Джорит Чіро Черулло і про його твердження про війну в Україні.

Нагадуємо, 12 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти поширюють неправдиву інформацію про безпеку в місті, щоб туди приїхало на відпочинок побільше росіян. Але ті залишаються незадоволеними, адже місто під час боїв перетворилося на руїни.

Також раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти підтягують резерви в Донецьку область. Близько 7-10 тисяч нових солдатів ЗС РФ зафіксували в Маріупольському районі.