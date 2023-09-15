На Вінниччині іноземець наїхав на дівчину, яка йшла по пішохідному переходу: вона загинула (відео)

Дівчина загинула від отриманих травм. На момент аварії водій легковика не був у стані алкогольного сп'яніння.

У четвер 14 вересня близько 21:00 у Немирові Вінницької області 24-річний іноземець, будучи за кермом легковика Skoda, збив дівчину, коли та переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

"За попередньою інформацією слідства, 24-річний водій автомобіля Skoda, громадянин іншої країни, допустив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що після ДТП дівчина отримала травми несумісні з життям.

Правоохоронці перевірили, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння в момент вчинення аварії. Прилад "Драгер" показав, що чоловік був тверезим. Крім цього, в нього взяли кров для проведення інших експертиз. Його автомобіль перемістили на арештмайданчик.

Додали, що чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). У результаті йому може загрожувати покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

За повідомленням місцевого Telegram-каналу, водієм легковика був хасид-паломник.

Нагадаємо, 22 серпня у Вінницькій області сталася аварія, в якій загинуло 12 людей, шестеро з яких — діти. "Жигулі" зіткнулися з лісовозом із причепом, який виніс легковик у кювет та підім'яв його під себе. У ДТП загинуло 10 членів однієї родини, їх ховали в один день.

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