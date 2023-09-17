Вкрав черепаху в сусідки заради супу: в Одесі поліція висунула підозру "гурману" (фото)

Любителю екзотичних страв із черепах загрожує позбавлення волі. Його підозрюють за двома статтями: викрадення чужого майна та жорстоке поводження з тваринами.

В Одесі поліція повідомила про підозру 40-річному чоловікові, який вкрав черепаху, щоб приготувати собі суп. Про це пише пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області 17 вересня.

Повідомляється, що в липні цього року підозрюваний виявив на загальній веранді двох червоновухих прісноводних черепах, які належали сусідці. Чоловік вкрав одну тварину і приготував із неї екзотичну страву, попередньо розбивши панцир кухонним молотком.

Власниця черепах поскаржилася на зникнення улюбленця в поліцію. Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника, з'ясувати обставини злочину та знайти речові докази.

Чоловік розбив панцир черепасі кухонним молотком Фото: Нацполіція

Чоловікові висунули підозру в таємному викраденні чужого майна, а також у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до загибелі (ч. 4 ст. 185 і ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

"Згідно з санкціями зазначених статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, — позбавлення волі строком до восьми років. Слідство триває", — зазначила заступник начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Нагадаємо, у Нью-Йорку молодий чоловік познайомився з дівчиною в застосунку для знайомств, але, як з'ясувалося, тільки для того, щоб вкрасти її дизайнерські туфлі Mary-Jane Tabi від бренду Margiela.

Ми також писали про те, як сусід спробував продати чоловікові вкрадену в нього посилку. Його запитали, чи не хоче він "купити останній рулон" замовленої тканини для ландшафтного дизайну або "обміняти що-небудь" на нього.