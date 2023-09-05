Модний злодій із Тіндера: хлопець познайомився з дівчиною в Нью-Йорку, щоб вкрасти її дизайнерські туфлі

Справжня детективна історія сталася у США. Там хлопець познайомився з мешканкою Нью-Йорка, щоб вкрасти її дизайнерські туфельки та подарувати своїй дівчині.

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Ще нещодавно у всіх таблоїдах обговорювали історію афериста з програми Tinder. А тепер у Нью-Йорку сталася нова драматична історія, пов'язана з цим додатком для знайомств. Хлопець познайомився з дівчиною онлайн, але, як з'ясувалося, тільки для того, щоб вкрасти її дизайнерські туфлі Mary-Jane Tabi від бренду Margiela. Про "гучну" справу написав таблоїд Dazed.

Історія почалася з того, як дівчина на ім'я Лексус, дизайнерка-початківець, яка продає в'язані речі онлайн, познайомилася в Tinder із хлопцем на ім'я Джош.

Жертва, у якої вкрали туфлі

Вони сходили на одне побачення, потім на друге і вечір закінчився у квартирі Лексус. Коли хлопець її мрії пішов, вона виявила, що він вкрав "не тільки її серце", але ще й пару модних туфель Mary-Jane Tabi від бренду Margiela. Вартість такої пари — 890 євро.

А на сайті бренду сказано, що туфлі Mary-Jane з телячої шкіри з регульованим ремінцем вирізняються роздвоєним носком Tabi, натхненний традиційними японськими шкарпетками XV століття з тією ж назвою. Вперше вони з'явилися в колекціях бренду ще 1989 року.

"Вони відображають авангард і непокірний дух Будинку та існують як класична спадщина, що постійно розкривається в кожній колекції", — стверджують на сайті Margiela.

Лексус була обурена, тож негайно розповіла всю цю історію про викрадача туфель у TikTok.

Виявилося, що Джош підготувався, бо одразу після викрадення туфель він видалив свій обліковий запис у Тіндері та стер свій номер телефону в смартфоні Лексус, коли попросив подивитися її плейлист Spotify.

Лексус розповіла про Джоша, який вкрав її "Табі" Фото: Скриншот

Після того як оригінальне відео стало вірусним і набрало майже мільйон переглядів, Лексус почала отримувати повідомлення від людей, які знали "Джоша", і виявилося, що насправді він був не робочим, як вона думала, а також він не був самотнім, як вона думала на побаченнях.

І він не просто вкрав її модні туфлі: він подарував їх своїй дівчині.

Після того як вона опублікувала свою фотографію в них у своїй історії в Instagram, Лексус дізналася про цей пост і спробував повернути свою власність.

В іншому, вже видаленому відео, Лексус розповіла, як вона врешті-решт зв'язалася з Джошем через соціальні мережі, де він заперечував крадіжку взуття, але при цьому запропонував їй заплатити за туфлі.

Лексус у підсумку отримала свої дизайнерські туфлі назад Фото: Скриншот

Тоді Лексус надіслала скріншот фото його дівчини у вкрадених туфлях. Зрештою Джош здався і пообіцяв їй о 3 годині ночі, що поверне туфлі: "Так, ти мене зрозуміла. Я поверну їх тобі... Я просто прошу видалити TikTok, і все".

Коли Лексус і Джош нарешті зустрілися, він віддав їй туфлі, але не виявив каяття, як вважає жертва.

В "останньому оновленні", опублікованому вчора в її акаунті, Лексус повідомила своїм передплатникам, що Джош і його дівчина розлучилися через зраду, і подякувала всім інтернет-розшуковцям, які допомогли їй повернути її цінну Мері-Джейн. А також попередила всіх модниць Нью-Йорка "замкнути свої Табі", бо за ними полюють злодії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про афериста з Tinder, який знайомився з дівчатами. Брехав їм і вганяв у мільйонні борги. Молодий ізраїльтянин Шимон Хают видавав себе за сина ізраїльського мільярдера Льва Леваєва, власника компанії з видобутку алмазів LLD Diamonds, на ім'я Саймон Леваєв.

У підсумку історія набула розголосу, про "Афериста з Тіндера" зняли документальний фільм, а сам Саймон почав зустрічатися з українською моделлю з Ізраїлю.