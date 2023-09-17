У Чернігові загинули три людини: їх засипало 100 тонн зерна, — ДСНС (фото)

На підприємстві зламався елеватор під час розвантаження зерна. Унаслідок події загинули троє людей.

У Чернігові загинули троє людей на території одного з підприємств. Через зламання елеватора їх засипало 100 тонн зерна. Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, трагедія сталася близько 11-ї години 17 вересня. Під час розвантаження зерна з елеватора на території одного з підприємств у Чернігові сталося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися три працівники. Рятувальники визволили їх з-під зерна. На жаль, медики констатували смерть.

Фото: ДСНС

До проведення рятувальних робіт ДСНС залучили 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з'ясовують.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що Європейська комісія не пролонгує дію ембарго на постачання українського зерна. Рішення ЄК сподобалося не всім представникам країн-членів Євросоюзу. Так Керівник польського уряду Матеуш Моравецький назвав рішення Єврокомісії про зняття ембарго на українське зерно поганим. Польща має намір опівночі продовжить заборону на ввезення українського зерна.

Влада України раніше повідомляла, що у відповідь на дії польської сторони звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

Також болгарські фермери збираються в понеділок влаштувати масові протести проти рішення Єврокомісії не пролонгувати ембарго на постачання українського зерна. В уряді країни вже відреагували на підготовлювані акції. Прем'єр-міністр Болгарії порівняв фермерів з "терористами" і нагадав їм про фінансову підтримку Євросоюзу, яку вони отримують.

Фокус писав 14 вересня, що ЄС вивчає можливість залучити Італію та Грецію до так званого "коридору солідарності" для експорту українського зерна. Євросоюз прагне досягти показників у 4 мільйони тонн через цей коридор до кінця року.

Також Фокус повідомляв, що 6 вересня українських депутатів попередили про тимчасову заборону на виїзд до Польщі на тлі ембарго на імпорт зерна українського зерна.