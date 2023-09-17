Влетіли в блокпост: під Полтавою внаслідок ДТП постраждали військові (фото, карта)

Бригада екстреної допомоги поверталась у Харків з евакуації, але була змушена змінити плани через аварію. Бійці не впорались з керуванням машини та врізались у блокпост, тож медики взялися допомагати колегам з постраждалими.

Поблизу селища Чутове у Полтавській області сталася аварія — військові врізались у блокпост. Деталями інциденту, що стався 16 вересня, поділились у КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Дві бригади медиків повертались до Харкова після успішної евакуації, але були змушені зупинитись через ДТП. Як виявилось, захисники не впоралися з керуванням та в’їхали на авто у блокпост. Внаслідок аварії постраждало четверо військовослужбовців.

Селище Чутове на мапі бойових дій Фото: Deep State

"На місці ДТП була тільки одна бригада Полтавського ЦЕМД. Наші бригади негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу", — підкреслили у харківському комунальному підприємстві.

Фото, опубліковане КНП ХОР Фото: Facebook

Постраждалих бійців госпіталізували у Полтаві.

"Бажаємо постраждалим швидкого одужання", — зазначили медики.

Фото, опубліковане КНП ХОР Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше в Україні вже ставалися ДТП на блокпостах. Зокрема, вночі 25 липня водій збив у столиці двох нацгвардійців. Один постраждалий загинув, іншого госпіталізували.

27 липня у Київській області в блокпост врізалася вантажівка. Тоді обійшлося без постраждалих. Як зазначали у поліції, аварійну ситуацію створив водій Daewoo, який виїжджав з другорядної вулиці та не надав переваги DAF.

Ввечері 14 вересня 24-річний іноземець збив у Вінницькій області дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Постраждала загинула внаслідок отриманих травм.