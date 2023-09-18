Рекордсмен здобув освіту за фахами "економіка", "право", "магістр менеджменту", "магістр державного управління та місцевого самоврядування" та "магістр харчових технологій". Чотири із п’яти отриманих дипломів — із відзнакою.

Національний реєстр рекордів України зафіксував рекорд за номінацією "Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні". Рекордсмен — 24-річний Євген Нотевський, який у цьому віці зміг стати дипломованим спеціалістом за п’ятьма напрямами. Про це очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

З вересня 2016-го року по грудень 2022-го року студент здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління та місцевого самоврядування і магістр харчових технологій. Чотири з п’яти отриманих дипломів рекордсмена — з відзнакою.

Відомо, що за час навчання Євген Нотевський був лауреатом іменної академічної стипендії президента України, премії Київського міського голови й іменної академічної стипендії Верховної Ради України.

Зокрема, рекордсмен неодноразово ставав переможцем Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Нині Євгеній Нотевський здобуває третій освітній рівень (PhD) за спеціальністю "Менеджмент" у своїй альма-матер — Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Також він є президентом громадської організації "МООЛМС "Молодь — майбутнє нації". Також він очолює Волонтерський штаб Миколаївської області, що діє з 25 лютого 2022 року на основі цієї організації.

Нагадаємо, 23 серпня The Moscow Times повідомили, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев закликав до "захисту молоді від інтернету й західної освіти". Росія нібито перебуває під постійним тиском із боку США та їхніх союзників, а інтернет здатен вплинути негативно на молодь, тому потрібна "реакція для захисту".