У Польщі через українку евакуювали термінал аеропорту і затримали 3 рейси: що сталося

Через вчинок українки затрималися авіарейси до Анталії, Пафоса й Дубліна та вивели в безпечне місце 250 пасажирів.

У Польщі через забудькувату українку евакуювали термінал аеропорту. Жінка залишила речі, а сама на довго зникла. Валіза і сумка переполохали пів аеропорту. Про це повідомляють на сайті прикордонної служби.

Інцидент стався на вихідних в аеропорту "Варшава-Модлін". 25-річна громадянка України залишила там без нагляду на тривалий час свій багаж.

Працівники аеропорту помітили безхазяйну чорну валізу і рожеву сумку. Спроби співробітників аеропорту встановити, кому належать речі, не дали результату, тож на місце викликали вибухотехніків.

Через це довелося евакуювати з терміналу близько 250 пасажирів та відкласти рейси до Анталії, Пафоса й Дубліна.

Фахівці перевірили речі на вибухові речовини і з'ясували, що валізи були "безпечними". Коли переполох добігав кінця, з’явилася громадянка України, яка заявила, що є власницею валізи й сумки.

Жінку за залишені без нагляду речі оштрафували на 500 злотих.

Нагадаємо, що у Кракові місцевий житель накинувся з лайкою на українку з дітьми і почав їх ображати, використовуючи лайку. Він використовував нецензурну лексику, називав українку та її дітей "сміттям" і говорив, щоб забиралися з Польщі.

Раніше повідомлялося, що українець у Польщі збентежив прикордонників своїм паспортом. Він складався лише з обкладинки і першої сторінки з фото.