"Маємо бути готові": в "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть світло за графіками

В Укренерго порадили підготуватися до можливих відключень світла — придбати генератори та акумулятори. Компанія встановить ліміти споживання для регіонів у випадку виникнення дефіциту електроенергії.

Україна повинна бути готовою до того, що знову відбудуться відключення електропостачання, якщо Збройні сили Російської Федерації знову знову атакуватимуть енергетику. Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі з компаніями-членами Європейської Бізнес-Асоціації (EBA), передає пресслужба "Укренерго".

"Енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас, російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі — і енергетики, і Сили оборони, і споживачі", — сказав Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що в минулому опалювальному сезоні ворог пошкодив великі ТЕС та ГЕС, деякі з яких потребують тривалих ремонтів. Проте в компанії сподіваються, що Міненерго виконає свій план щодо ремонту електростанцій до початку цьогорічного опалювального сезону. Крім цього, Кудрицький наголосив, що для балансування енергосистеми взиму буде важливим доступність імпортної електроенергії.

Також потрібно мати резервні джерела живлення у випадку надзвичайних ситуцій. Зокрема, "Укренерго" встановлюватиме ліміти споживання для регіонів у випадку виникнення дефіциту електроенергії. Проте обленерго вирішувати кого, коли та наскільки вимикатимуть світло.

Кудрицький порадив споживачам та бізнесу підготуватися до можливих відключень — придбати автономні джерела живлення (генератори, акумулятори). Крім цього, бізнесу потрібно провести розрахунки, оскільки імпортована електроенергія коштуватиме дешевше, ніж вироблена за допомогою генератора.

"Ще раз хочу підкреслити — негативні сценарії це не факт і не точний прогноз, це ризики, до яких ми всі маємо бути готові. Наша спільна готовність реагувати на будь-які сценарії — не менший фактор, ніж щільне ППО", — додав Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 12 вересня у Міністерстві енергетики України заявили, що ЗМІ поширювали неправдиві дані щодо введення відключень світла за графіками з 1 жовтня. Натомість зазначили, що в Україні є достатня кількість виробленої електростанціями енергії, тоді як в день спостерігається профіцит потужностей.

У липні директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що зима 2023-2024 років може бути складною, адже зруйноване обладнання енергетичної інфраструктури неможливо відновити за рік. У результаті українська енергосистема може бути більш вразливою до блекаутів.