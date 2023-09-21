Через 2 роки після ремонту: у Львові провели тендер на реконструкцію вулиці Бандери за 93 млн

У Львівській міськраді вже після визначення переможця заявили, що не укладатимуть договір за результатами тендеру, оскільки "ці кошти більше потрібні на фронті".

Львівське комунальне підприємство "Львівавтодор" провело тендер на виконання додаткових робіт із реконструкції вулиці Степана Бандери. Інформація про це з'явилася в системі Prozorro.

Тендер на ремонт вулиці стартував 15 вересня. У ньому взяла участь тільки одна фірма — "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка погодилася виконати роботи за 92 715 401,98 гривень.

"Львівавтодор" провів тендер на ремонт вулиці Бандери Фото: Скриншот

Тендер виграла компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл" Фото: Скриншот

При цьому у Львівській міській раді 19 вересня повідомили, що не стануть укладати договір за результатами тендеру. За словами заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, вулицю Бандери вже два роки як відремонтовано.

Ірина Маруняк заявила, що місту ще належить розрахуватися з підрядником за деякі роботи, доробивши їх минулого року.

Чиновниця стверджує, що протягом дії воєнного стану підрядник за власні кошти та власними силами продовжував ремонтувати вулицю.

"Під час війни ми не можемо витрачати майже 100 мільйонів гривень на погашення боргів за цим об'єктом. Підрядник отримав гарантії, що місто розрахується за всі виконані роботи після нашої перемоги. Зараз ці кошти більше потрібні на фронті", — зазначила Маруняк.

У заяві також згадується про те, що реконструкція вулиці Степана Бандери у Львові стартувала у вересні 2020 року. Загальна вартість реконструкції, згідно з договором підряду, укладеним між ЛКП "Львівавтодор" і "Онур Конструкціон Інтернешнл", склала 209 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 14 серпня підприємець Олександр Соколовський заявив, що в Закарпатській області збираються провести капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення вартістю майже 600 мільйонів гривень.

Раніше, 18 липня, ми також повідомляли, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на заміну каналізаційних люків по Центральному проспекту за понад 5 мільйонів гривень.