В Україні дозволили писати "Росія" та "Російська Федерація" з малої літери

Раніше Оксен Лісовий видав наказ щодо написання словосполучення "Російська Федерація" з великої літери. Таке рішення обурило українців та нардепа Максима Бужанського.

Національна комісія зі стандартів державної мови дозволила писати слова "Росія", "Російська Федерація" та подібні з малої літери в неофіційних текстах. Про це повідомляє Нацкомісія.

"Написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія"", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нацкомісія обговорила це питання із урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за зверненням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Нацкомісія дозволила писати слово "Росія" з малої літери

Віцепрем'єр-міністриня України Ірина Верещук ще 8 вересня закликала офіційно запропонувати зміни в написанні назви держави-агресора та її керівників. Верещук вказала на те, що назву країни-агресора громадяни України давно пишуть з малої літери, і вона вважає, що це потрібно формалізувати.

Нагадаємо, 21 серпня Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ щодо написання словосполучення "Російська Федерація" з великої літери. Це обурило народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського.

Згодом Оксен Лісовий прокоментував своє рішення й зазначив, що "правопис "РФ" з великої літери — помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном".