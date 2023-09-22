Побиття в ТЦК на Львівщині: у воєнкома знайшли підозрілих активів на 4,4 млн, – НАЗК

Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сімʼї, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на понад 4,4 мільйони гривень. Про це 22 вересня повідомляє НАЗК.

Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

За словами співробітників НАЗК, воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте "шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тисячі".

Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, агенство встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйони гривень.

Матеріали щодо воєнкома передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Подробиці побиття чоловіка в ТЦК Самбора

19 вересня мережею почали поширювати ролики, на яких можна було побачити затриманого чоловіка, а поруч із ним чоловік у формі погрожував зброєю. Відбувалося це, як виявилося, у ТЦК міста Самбір. Того ж дня в ДБР повідомили про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

"Як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК і СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись змусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації", — йдеться в повідомленні.

Співробітників ТЦК одразу ж відсторонили від роботи і повідомили їм про підозру у справі незаконного утримання громадян і тортури.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що ветерани АТО розповіли про поведінку затриманих у ТЦК Самбора. Як виявилося, військовослужбовець, який погрожував чоловікові у військкоматі на Львівщині, нещодавно був на передовій і мав контузію. Відповідно, був не зовсім стабільний емоційно.