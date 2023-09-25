Насміхалась із загибелі захисників: у Франківську затримали агітаторку РФ, – СБУ (фото)

Відомо, що жінка виправдовувала агресію РФ, поширюючи вигадки про те, що українські міста заснувала Росія, війну розпочала Україна, українці є окупантами, кримчани задоволені анексією, а Маріуполь загарбники перетворили на "зразкове місто".

В Івано-Франківську Служба безпеки України (СБУ) затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією та переконувала, що війну розпочали українці. Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали в Івано-Франківську уродженку РФ, яка ненавиділа Україну та виправдовувала російську військову агресію.

За даними СБУ, фігурантка вела у забороненій соцмережі агітацію, усвідомлюючи, що сприяє створенню негативної суспільної думки про Україну та українців.

СБУ затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією

Повідомляють, що у поширюваних дописах підозрювана представляла Україну як державу, що "не відбулася", та формувала антиукраїнські настрої.

"Зокрема, жінка активно ділилася контентом зі зневажливими епітетами на адресу української нації, наклепами на Збройні сили України та насміхалась із загибелі захисників", – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією СБУ затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією

Агітаторка виправдовувала агресію РФ, поширюючи вигадки про те, що українські міста заснувала Росія, війну розпочала Україна, українці є окупантами на своїй землі, кримчани задоволені анексією, а Маріуполь загарбники перетворили на зразкове місто.

СБУ затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією СБУ затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією

"Крім того, жінка вболівала за вояків агресора, захоплювалася Путіним, тужила за сталінізмом і СРСР", – додають в СБУ.

СБУ затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією СБУ затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією

Під час обшуку Служба безпеки вилучила у фігурантки комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розповсюдження антиукраїнської дезінформації в забороненій соцмережі.

Фігурантку затримали та повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу ч.1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, ч.2, ч.3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників", – повідомляють правоохоронці.

Розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 22 вересня СБУ затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак РФ на Одеську область.