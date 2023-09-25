ДБР прийшло з обшуками до "скандального" судді Ємельянова, – ЗМІ

Відомо, що екссуддя Вищого господарського суду України проходить підозрюваним у низці кримінальних справ, зокрема щодо корупції, відмивання грошей і тиску на суддів. ЗМІ навіть охрестили його "символом суддівської корупції часів Януковича".

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) 25 вересня проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За даними УП, тривають понад 10 обшуків у межах розслідування щодо можливого пособництва державі-агресору колишнього судді, який нині працює адвокатом.

Журналісти звернулися за коментарем до ДБР.

"Символ суддівської корупції" Артур Ємельянов: деталі

Раніше Ємельянова неодноразово звинувачували в замовних судових рішеннях, приховуванні статків і веденні бізнесу на окупованих територіях.

Екссуддя Вищого господарського суду України проходить підозрюваним у низці кримінальних справ, зокрема щодо корупції, відмивання грошей і тиску на суддів. ЗМІ навіть охрестили Ємельянова "символом суддівської корупції часів Віктора Януковича".

Як зазначав екскерівник Генпрокуратури Юрій Луценко, Ємельянов та його керівник, колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков "фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень".

У січні 2022 року почалися слухання в справі Ємельянова, якого звинувачують у тиску на колег. У матеріалах слідства йдеться про кілька епізодів у 2009-2013 роках, коли суддя працював у Господарському суді Донеччини, Господарському суді Києва, Київському апеляційному господарському суді, Вищому господарському суді України.

Ємельянову інкримінували незаконне втручання в судову систему, в роботу автоматизованих систем та винесення завідомо неправомірних судових рішень. Максимальна санкція цих статей – 10 років тюрми.

Вже у червні 2018 року Вища рада правосуддя відсторонила Ємельянова від роботи у Вищому господарському суді.

Нагадаємо, що 15 вересня у народного депутата Нестора Шуфрича, якого обрали до Верховної Ради від забороненої після початку повномасштабного вторгнення РФ партії ОПЗЖ, під час обшуку знайшли документ, у якому викладено плани щодо Донецької та Луганської областей.