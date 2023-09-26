На Тернопільщині полійцейські перекопали земельну ділянку жінки в пошуках "скарбів" (фото)

В перші дня російського вторгнення жінка зібрала всі гроші і золото і закопала на городі, а коли нарешті повернулася додому, цінностей не знайшла.

На Тернопільщині жінка "змусила" правоохоронців перекопати їй город. Все через банки з незвичною консервацією. Про це повідомляє пресслужба МВС Укрїни.

Так, до поліції звернулася жителька Козівської територіальної громади та повідомила про те, що її, ймовірно, обікрав сусід. Заявниця розповіла, що у перші дні повномасштабного вторгнення вона виїхала з села, а всі наявні в неї гроші та коштовності сховала в скляні банки і закопала.

Через півтора року вона повернулася, але "консервації" з грошима не знайшла, тож запідозрила у крадіжці сусіда, який, за її словами, має вдома металошукач.

Про зникнення цінностей вона повідомила до поліції. Сусід-пенсіонер причетність до злочину заперечував.

Під час розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її. Банки з грошима знайшлися. Як виявилось, жінка просто забула точне місце, де вона закопала свої коштовності

Кримінальне провадження слідчі закрили.

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