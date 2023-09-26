Скандал на оборонному заводі: НАБУ викрило мільярдну схему заволодіння державними коштами

Сума коштів, якими заволоділи підозрювані, становить 62 мільйони доларів США, або 1,32 мільярда гривень за курсом НБУ на момент вчинення злочину.

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 26 вересня у супроводі правоохоронців вручили підозри екскерівникам державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" — "Машпроєкт" та керівництву приватної компанії-нерезидента у справі заволодіння державними коштами у великих розмірах. Про це повідомляється на офіційному сайті НАБУ.

Серед фігурантів справи — чотири колишніх генеральних директори згаданого держпідприємства і директор приватної компанії-нерезидента.

Як встановило слідство, керівництво державного підприємства "НВКГ "Зоря" — "Машпроєкт" розробило схему заволодіння коштами у значних розмірах, використовуючи експорт власної продукції. Для цього залучили компанію, в якої була реєстрація нерезидента. Через низку агентських угод ця компанія мала надавати послуги з пошуку, проведення перемовин та укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

"У результаті протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 мільйона доларів США як оплату за удавані агентські послуги. Заподіяння ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізувалися шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП", — зазначається у повідомленні НАБУ.

Схема заволодіння коштами на оборонному підприємстві Фото: НАБУ

Крім того, слідчі НАБУ і САП, добуваючи докази протиправної діяльності фігурантів справи, направили запити про міжнародну правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки інформації, отриманої від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а дані від Швейцарії та Латвії дозволили відстежити "відмивання" незаконно отриманих від держпідприємства коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисяч євро.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Двом фігурантам — одному з ексдиректорів ДП та директору приватної компанії-нерезидента — також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можут бути причетні до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни НАБУ зареєструвало 30 "оборонних" справ. Загалом антикорупційне бюро веде 70 кримінальних проваджень, які стосуються оборонної сфери.

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