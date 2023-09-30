Прогноз погоди: синоптики розповіли, коли в Україні настане бабине літо (відео, карти)

Вересень завершується гарною теплою погодою, але вже в неділю на деякі області насуне холодний атмосферний фронт.

В Україні на вихідних 30 вересня – 1 жовтня погода буде переважно теплою та ясною, лише в деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

У суботу, 30 вересня, у південних областях країни температура підвищиться до 28°, на сході і в центрі — до 26°, на заході та північному сході — до 24°.

Карта погоди на 30 вересня Фото: укргідрометцентр

У неділю, 1 жовтня, на сході прогнозують 22-24°, у центральних регіонах — 20-22°, на півночі та заході — до 20°. Сухо буде в південних, південно-східних і східних областях. У решті регіонів — на Волині, у Рівненській, Львівській і Житомирській областях — може дощити.

Карта погоди на 1 жовтня Фото: укргідрометцентр

Відома синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі на Facebook пропонує грибникам не журитися, хоча дощів буде все ж таки замало. Проте не завадить пам’ятати, що не в усіх лісах і лісосмугах можна збирати осінні дарунки — їх залишила не тільки природа, а й російські окупанти.

Діденко також прогнозує теплий жовтень, хоча теж попереджає, що 1 жовтня до нас завітає холодний атмосферний фронт, який зумовить дощову погоду в західних і північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому. У столиці побільшає хмар, можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.

"Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться та становитиме в зоні діяльності фронту скромніші +16-20 градусів", — попереджає синоптикиня.

Проте, за словами Діденко, південь, схід і значна частина центру в неділю ще побудуть серед літніх +23-28 градусів.

"Усі на природу, або принаймні варто вийти з приміщень, гарно буде", — закликає синоптикиня.

Нагадаємо, Фокус писав, що метеорологи прогнозують теплий жовтень. Середньомісячна температура, за прогнозами, коливатиметься в межах 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму.

Зокрема, Фокус повідомляв інформацію щодо гідрологічної ситуації та пожежної небезпеки: з 25 до 30 вересня оголошено ІІІ рівень (надзвичайний) пожежної небезпеки в усіх областях України, крім Львівської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей.

Нагадуємо, Фокус розповів, як довго в Україні протримається бабине літо.