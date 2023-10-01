Похолодання і дощі: синоптики дали прогноз на 2 жовтня (карта)

З початку жовтня в Україні очікується різка зміна погоди. Після цього похолодання не варто очікувати чергового потепління.

У понеділок, 2 жовтня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі, а стовпчик термометра не підніметься вище позначки в +24 градуси. Такий прогноз на перший робочий день жовтня дали синоптики Укргідрометцентру.

На українців цього дня очікує погода з мінливою хмарністю. У країні на сході та північному сході місцями пройде дощ. Вночі та вранці в західних областях України очікується туман.

У східних регіонах України стовпчик термометра вночі покаже +14...+8 градусів за Цельсієм, а вдень температура підніметься до позначок у +18...+23 градуси.

На півдні країни вночі очікується +16...+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +21...+23 градусів. Мінлива хмарність і без опадів.

У центральних областях вночі термометр покаже +14...+8 градусів, а вдень підніметься до позначок у +17...+21 градус. Протягом дня — мінлива хмарність і без опадів.

На заході України вночі очікується +9...+6 градусів. Удень повітря прогріється до +17...+20 градусів. Опадів не передбачається.

У північних регіонах країни вночі температура опуститься до +10...+6 градусів. Удень термометр покаже +17...+20 градусів. У Сумській та Чернігівській областях пройдуть дощі.

Погода в Києві 2 жовтня

У столиці 2 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Температура в Києві вночі знизиться до +10...+8 градусів. Удень стовпчик термометра покаже +17...+19 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Така погода очікується в Україні 2 жовтня Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в жовтні в Україні. Погода в жовтні почнеться з прохолодних метеоумов. Відносно комфортно буде у світлий час доби, але з настанням ночі показники на термометрах будуть інтенсивно опускатися.

Також ЗМІ писали про те, що вчені з'ясували, коли по-справжньому починається осінь. У календарі існує дві окремі дати, які позначають початок осені. Одна дата обумовлена віссю Землі та її орбітою навколо Сонця, а друга — фіксована дата, яка використовується метеорологами для визначення тривалості сезонів.