У Києві брат та сестра зістрибнули з 24-го поверху у прямому ефірі: що відомо, всі деталі (відео)

Дівчина та хлопець розповіли, що наважились на самогубство та показали, як стрибають донизу.

Брат і сестра у Києві могли стрибнути з 24-го поверху багатоквартирного будинку під час прямого ефіру в одній із соцмереж. Поліція у Facebook повідомила подробиці.

У мережі опубліковане відео, яке свідчить про те, що підлітки транслювали свою смерть у прямому ефірі. За інформацією сайту 44, зведені брат (Вова) та сестра (Віка), 2005 та 2006 років народження, були у стосунках.

На записі дівчина та хлопець зазначають, що наважились на суїцид. На іншому ролику видно, як стрибають вниз. Можна побачити останні передсмертні відео підлітків, на яких ті розказують, що готуються накласти на себе руки.

Перед стрибком хлопець питає у дівчини: "Готова?". Та відповідає ствердно. "Як?", — уточнює він. "Разом", — відповідає вона.

Наразі коментарів з боку родини та близьких у відкритому доступі не було.

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Смерть брата та сестри: що відомо

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс розповіла ТСН, що загиблі могли бути зведеними братом та сестрою. Їхні батьки живуть в іншому місті, тому житло неповнолітні у столиці могли винаймати.

Їхня підготовка до самогубства була тривалою, адже у соцмережах вони створювали облікові записи, у яких розповідали, що планують такий вчинок. За кілька годин до трагедії вони виклали туди кілька десятків відео.

Самогубство брата та сестри: розслідування

Поліцейські Києва встановлюють обставини падіння з балкона багатоповерхового будинку неповнолітніх дівчини та хлопця. За даними співробітників правоохоронних структур, тіла двох людей без ознак життя виявили 2 жовтня приблизно о 12:00 годині поруч із багатоповерховим будинком на вулиці Микільсько-Слобідська. Імовірно, вони впали з 24-го поверху і загинули.

Наразі слідчі спілкуються зі свідками події і також працюють над виявленням родичів і близьких загиблих. Порушене кримінальне провадження.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, чоловік, який виграв $31 млн у лотерею, наклав на себе руки. Після перемоги Біллі Боб Харрелл одразу ж звільнився з роботи й почав витрачати свій виграш, віддавши десятки тисяч доларів своїй церкві, пожертвувавши 480 індичок нужденним сім'ям на Різдво і розщедрившись на будинки для членів сім'ї.