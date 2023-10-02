"Маскують роботу": в МВС не можуть покарати клуби за порушення комендантської години

Заклади у Києві, як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, впускають клієнтів приховано, за попереднім записом. Правоохоронці не можуть зайти всередину у разі відсутності ознак порушення.

У поліції скаржаться, що у них немає правового механізму для притягнення до відповідальності ресторанів та клубів у Києві, які й надалі працюють під час дії комендантської години. Про це "Українській правді" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що правоохоронці не ігнорують звернення громадян. У разі порушень "патрулі виїжджають за адресою" та перевіряють відповідні факти. Змусити власників клубу дотримуватися правил не виходить.

"Такі заклади маскують свою роботу", — пояснив керівник відомства.

Клименко розповів, що зовнішні ознаки не дають остаточно визначити факт порушення. Пропускають клієнтів приховано, за попереднім записом. У таких випадках правоохоронці не можуть зайти всередину.

"У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду…", — наголосив він.

Ігор Клименко додав, що все ж робота у цьому напрямку триває інтенсивна. Наразі по місту спеціальні патрулі. Вони чергують біля закладів, стосовно яких громадяни неодноразово давали сигнали, але це повністю ситуацію не розв'яже. З його слів, потрібно залучити органи влади, які розроблять комплексний правовий механізм.

Клименко зазначив, єдине, що вдалося, так це скласти адмінпротокол на адміністратора клубу Boho, який нещодавно працював під час комендантської години, як стверджували "Українській правді". Він стосувався порушення правил торгівлі алкоголем. Справа наразі на розгляді у судовій інстанції.

Комендантська година у Києві та клуб Boho

Напередодні журналісти УП навідалися до київського нічного клубу Boho. Заклад, за їхньою інформацією, вже не перший місяць працює під час комендантської години у Києві.

Журналісти звернулися за допомогою до двох екіпажів поліції. Правоохоронці відмовилися перевіряти установу, перед якою на той момент зібралася черга з 20 відвідувачів.

Нагадаємо, 30 вересня з'явилось відео, як блогерка у Києві їздила містом під час комендантської години. Вона вже не вперше була спіймана на тому, що їздить столицею вночі, бо має спецперепустку.