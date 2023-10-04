Стріляв в односельців і поранив поліцейського: під Черкасами затримали озброєного чоловіка (фото)

За даними слідства, правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати — погрожував підірвати гранату. Через деякий час чоловік почав стріляти в силовиків і поранив одного з правоохоронців.

Співробітники правоохоронних органів Черкаської області здійснили спеціальну операцію з метою затримання чоловіка, який відкрив стрілянину по односельчанах і силовиках та завдав поранення одному з поліцейських. Про це повідомляє поліція Черкаської області на своїй сторінці у Facebook.

"До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в селі Ревівка на Черкащині невідомий з рушниці обстріляв його автомобіль. За його викликом негайно виїхали правоохоронці. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію та залучили бійців спецпідрозділу КОРД. До прибуття поліції правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати. Не реагуючи на законні вимоги поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину в їхній бік і поранив одного з них", — ідеться в повідомленні.

За інформацією, наданою поліцією, бійці спеціального підрозділу "Корд" успішно роззброїли та затримали порушника громадського порядку. Під час здійснення затримання у нього було вилучено такі предмети: вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, гранату, а також інші матеріальні докази. Затриманого було поміщено під варту в ізолятор тимчасового тримання.

Пораненого поліцейського доставили в лікарню, де йому провели операцію. Наразі він перебуває під наглядом медичного персоналу і отримує необхідне лікування та догляд для відновлення здоров'я.

Згідно з інформацією, слідчі почали проводити три кримінальні розслідування за такими статтями Кримінального кодексу України: частина 4 статті 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) і стаття 348 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Фігуранту було пред'явлено підозру в скоєнні зазначених злочинів, і наразі розглядається питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. У разі визнання винним, йому може загрожувати позбавлення волі в межах до п'ятнадцяти років або навіть довічне позбавлення волі залежно від рішення суду.

У Черкаській області чоловік із рушниці поранив поліцейського У Черкаській області чоловік із рушниці поранив поліцейського У Черкаській області чоловік із рушниці поранив поліцейського Фото: Патрульная полиция

Нагадаємо, що 3 жовтня повідомлялося, що в Києві військовий відкрив стрілянину з автомата, внаслідок якої загинули двоє його товаришів по службі. Інцидент стався на вулиці Лаврська в Печерському районі Києва. За даними місцевих ЗМІ, двоє постраждалих померли на місці події, а стрільця затримали через дві години після вбивства.

А 16 вересня російські окупанти вбили молоде подружжя за відмову у співпраці та небажання брати паспорти РФ.