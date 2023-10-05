"Витратили замало грошей": консультант TheGaze розповів про успіхи державного іномовника

На українське іноЗМІ планують витрати менше коштів, ніж витрачає Британія на агентство BBC, випливає зі слів експерта. Планували, що глядачів чіплятимуть емоціями, але щось пішло не так.

В електронній системі державних закупівель Prozorro відшукали тендер на створення в Україні медіа, яке транслювало українські меседжі на закордонну аудиторію. Загальна сума запланованих витрат — 60 млн грн. Початок роботи — літо 2023 року. Медійний експерт Артем Біденко, дотичний то створення нового медіа під назвою The Gaze, розповів про концепцію, яку заклали в його основу, про етапи створення та особливості функціонування. Про це ідеться в інтерв'ю медіа Babel.

Біденко заявив, що ідея державного іномовника виникла у президента України Володимира Зеленського. Крім того, до ідеї був дотичний тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Також над розробкою працювала директорка ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська.

Діяльністю нового ЗМІ займається ДП "Мультимедійна платформа іномовлення" — саме ця організація вказана отримувачем коштів з держбюджету. При цьому розслідувачі з медіа NGL зауважили, що результат діяльності цього підприємства їх не вразив: "Гроші на вітер", — так називається стаття-розслідування про The Gaze.

The Gaze — що відомо

Перед тим, як запустити медіа, вирішили дослідити цільову аудиторію, каже консультант Артем Біденко. За допомогою цього дослідження склали структуру сайту, тематику, способи трансляції тощо. В підсумку, планували створити медіа, схоже на Vice. ЗМІ мало висвітлювати будь-які теми, при цьому транслювати з меседжі, потрібні Україні.

"Мета — зробити щось нове в іномовленні, досягнути аудиторії, показати, що український наратив можна доносити якимось іншим чином, не напряму, розширити аудиторію", — пояснив консультант Артем Біденко.

Аудиторія українського іноЗМІ — громадяни з середнім достатком, які мандрують світом та цікавляться актуальними питаннями. Особливо важливим є те, що вони є виборцями, тобто "сильно впливають на вибори у своїх країнах, тому що є ядром певних партій, груп інтересів, на них орієнтуються політики".

Новостворена платформа веде прямі трансляції на Youtube, при чому планувалось, що до кінця 2023 року підписників стане 50 тис. Біденко визнав, що цей показник навряд чи досягнуть. Зазначимо, на сьогодні відео The Gaze подивилось майже 3 млн глядачів, підписників — майже 7 тис., контенту — 1 200 сюжетів. Між тим консультант пояснив, що планували викладати відео на власній вебплатформі, щоб Youtube їх не блокував. Саме тому заклали досить великі кошти на сайт — близько 11 млн грн.

Біденко зазначив, що очікував меншого бюджету. Зокрема, він мав на увазі: на першому етапі — 20-25 млн грн (перше півріччя 2023 року). На сьогодні укладено угод на 60 млн грн, а витрачено 41 млн грн (тобто приблизно 1 млн дол.). Консультант вказав, що він "не працював з тими грошима, це точно не моя задача".

У інтерв'ю Біденко можна виділити наступні кейси щодо іноЗМІ:

конкурентами The Gaze мали б бути BCC, однак, схоже на те, що Україна виділяє на медіа значно менше грошей, ніж конкуренти (DW — 400 млн євро, Russia Today — 200 млн євро, зазначає Babel);

не планували працювати у напрямку залучення проукраїнських інфлюенсерів, як це робить United24, і не позиціонувались як медіа про Україну, як "Укрінформ";

не надто вдались промокампанії у соцмережах, оскільки з'ясували, що блогери беруть надто дорого за єдину згадку бренду, також не вдається вірусний контент, а підписники на Youtube — результат платного просування і лише частково — зацікавлені люди;

планували створювати оригінальний розважальний контент за допомогою лялькового ведучого Hidden Angle, а загалом команда проєкту — 15 осіб.

Артем Біденко пояснив, як, з точки зору маркетолога, він бачить спосіб просування нового медіа: "Мій досвід говорить, що аудиторію потрібно чіпляти емоціями, немає правила, яке дозволить гарантовано переключити увагу хоча б одного з 50 мільйонів глядачів BBC в Британії на щось інше. Але є емоції, теми, які можуть зачепити". У такому випадку, впевнений медіаконсультант, люди дивитимуться і читатимуть і про Україну, навіть якщо вона до того моменту їх зовсім не цікавила.

Зазначимо, згідно з даними розслідувачів NGL, на видання The Gaze щомісяця даремно витрачаються державні гроші. Проєкт стартував у червні 2023 року і за цей час набрав 7 тис. підписників в Youtube та близько 100 тис. відвідувачів сайту.

Найпопулярніше відео, створене на порталі, набрало 600 тис. переглядів і стосується теми "дружби" між президентом РФ Володимиром Путіним та власником SpaceX Ілоном Маском.

Нагадуємо, раніше Фокус дослідив закупівлі для російських військовополонених, яких утримують у колонії на Львівщині. З'ясувалось, що їх там годують цукерками та ковбасою. Між тим кількома тижнями раніше ЗМІ опублікували інформацію про мільйони гривень, які влада планує витратити на ремонт стадіонів.