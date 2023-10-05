Різке похолодання, але сухо: якою буде погода до кінця тижня (карти)

Другий місяць осені розпочнеться з різкого похолодання, після якого бабиного літа вже очікувати не варто.

В Україні різко похолодає: максимальна температура повітря вже 6 жовтня сягне 6-11°С вночі, вдень у північних та західних областях 14-19°С, на решті території 19-24°С. Дощі можливі лише у південній частині та у Донецькій і Луганській областях. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, вночі від 9-11°С, вдень — від 14-16°С. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У зв'язку з розвитком циклонічності над країнами Балтії значно знизиться тиск і пройдуть дощі в більшості областей України, крім західних регіонів. На Лівобережжі та у південних областях помірні дощі, місцями у супроводі гроз. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с.

Карта погоди на 6 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У суботу 7 жовтня по всій території країни очікується мінлива погода. Короткочасні дощі пройдуть у північних областях. На заході і сході температура не перевищуватиме 18-19°С вдень і 5-9°С вночі. На півдні і в Криму температура повітря прогріється до 22°С.

Карта погоди на 7 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 8 жовтня, стане ще прохолодніше. Температура повітря впаде на декілька градусів по всій території країни і лише в Криму можна очікувати 22°С. Істотних опадів не очікується, лише вдень на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-7°С, у західних областях місцями заморозки -3-0°С; вдень 7-12°С.

Карта погоди на 8 жовтня Фото: Укргідрометцентр

"Осінь глибшає, хвости котів пухнастішають, листя на деревах і градусів на термометрах меншає, одежі на людях і ліхтариків, як світлячків, темними вечорами більшає — відповідний приходить сезон", — запевнила синоптикиня Наталка Діденко у власному Facebook.

Її прогноз погоди також стверджує про різке похолодання в Україні. Завтра, 6 жовтня, в Україні максимальна температура повітря, за її передбаченнями, становитиме 14-18°С, на півдні 19-23°С. Це "дуже ще по-людськи", на думку Діденко. Проте вона звертає увагу на особливість завтрашнього дня — сильний північно-західний та північний вітер.

"Дивіться уважно, де паркуватимете свій чи найманий автомобіль. А ось у Києві у п'ятницю очікується суха погода з денною температурою повітря 15-16 градусів — якраз можна вигуляти новий товстенький фліс чи кремовий довгий тренч", — попереджає синоптикиня.

Субота, 7 жовтня, в Україні буде свіжою, з дощами на півночі, у неділю — дощі та холодно, прогнозує метеоролог. І лише на півдні та південному сході затримається тепліша погода.

"Вчимося у котів результативно зустрічати холоди та темряву, тулимося до теплого і пухнастішаємо)", — рекомендує Наталка Діденко.

Яку погоду очікувати у жовтні

Раніше синоптики повідомили, що середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму. Проте наразі метеорологи приголомшили кліматичною характеристикою жовтня. Так, середньомісячна температура становить 6-13°С, в Карпатах — взагалі 4-5°С тепла.

Значною є розбіжність в абсолютних максимумах і мінімумах температури протягом місяця: максимум становить 26-34°С, в Криму до 35°, в гірських районах місцями 20-21°С тепла; мінімум дорівнюватиме – 4-16°С морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23°С морозу, на півдні Криму 0-3°С морозу.

Нагадуємо, Фокус розповів, як довго в Україні протримається бабине літо.

Проте раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів у Фокусі, що погода у жовтні розпочнеться з прохолодних метеоумов. За його словами, відносно комфортно буде у світлий час доби, але з настанням ночі показники на термометрах будуть інтенсивно опускатися.