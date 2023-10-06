У Київській області сталося аварійне відключення електроенергії: що відомо

За даними ДТЕК, через аварію світло зникло в Білій Церкві, а також у частині Сквирського та Володарського районів.

У четвер, 5 жовтня, у Київській області було частково порушено електропостачання. Відповідне оголошення з'явилося на офіційному порталі компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Повідомляють, що причиною відключення стала аварія. Світло зникло в частині Сквирського, Володарського районів області та в місті Біла Церква.

"Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково", — заявили в ДТЕК.

У Київській області зникло світло через аварію Фото: Скриншот

На сайті також ідеться, що за інформацією НЕК "Укренерго", у Київській області на 4 жовтня не було передбачено лімітів на енергоспоживання, оскільки електроенергії поки достатньо для забезпечення потреб громадян.

"Якщо, попри це, раптом зникло світло, причиною може бути аварія на внутрішньобудинкових або наших розподільчих мережах", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня російські війська обстріляли міста України. У НЕК "Укренерго" розповіли, що вперше за шість місяців унаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергосистему в західному та центральному регіонах.

Ми також повідомляли, що 26 вересня міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Україна відповідатиме на удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі. Глава Міноборони вважає, що окупанти збираються обстрілювати українську енергосистему цієї зими.